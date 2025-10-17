Горжусь, что ты с нами: Диана Гурцкая назвала певицу, чья доброта сильнее аплодисментов

4:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фестиваль "Белая трость", который создала певица Диана Гурцкая, давно стал символом силы духа, веры в себя и человеческого тепла. Каждый год он объединяет на одной сцене зрячих и незрячих артистов, показывая, что талант не нуждается в зрении, чтобы быть увиденным. Как пишет "МК", в Международный день белой трости певица вновь вышла на сцену вместе с детьми, которые, несмотря на диагнозы, чувствуют музыку глубже многих взрослых.

Фото: flickr.com by Ilya Schurov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диана Гурцкая

"Талант не знает границ"

В этом году фестиваль прошёл уже в шестнадцатый раз. Диана, как всегда, вышла к зрителям с улыбкой и искренними словами о тех, ради кого всё это создавалось.

"Нам хочется показать, что талант не знает границ!" — поделилась своими мыслями певица.

За кулисами она призналась журналистам, что для неё этот проект — не просто концерт, а большое дело жизни. Фестиваль стал неотъемлемой частью её миссии — поддерживать тех, кто сталкивается с ограничениями, но не теряет стремления к мечте.

Гурцкая с самого начала стремилась создать пространство, где дети с нарушением зрения смогут почувствовать себя настоящими артистами. Для многих участие в "Белой трости" становится первым шагом на сцену, первыми аплодисментами и первым ощущением, что их слышат — и любят.

Сцена, где нет различий

Фестиваль объединяет самых разных звёзд: от мэтров российской эстрады до молодых исполнителей. В этом году к Диане присоединились Валерия, Таисия Повалий, Денис Клявер, Лариса Долина, Юлия Паршута, Марк Тишман и Хабиб. Все они выходили на сцену не просто как артисты, а как друзья проекта.

Особенно трогательным стал дуэт Валерии с юной участницей по имени Нини. После выступления певица не скрывала эмоций:

"У меня сегодня такая девочка чудесная была, с которой я пела", — поделилась Валерия.

Диана, наблюдавшая за выступлением из-за кулис, не удержалась от слов благодарности подруге.

"Моя родная, спасибо тебе огромное, ты столько нашим детям помогаешь. У тебя огромное, доброе сердце. Я очень горжусь, что ты всегда рядом и всегда с нами", — сказала Гурцкая.

Эти слова певицы стали, пожалуй, самым тёплым моментом вечера. Их дружба и взаимная поддержка — пример того, как настоящие артисты могут объединяться ради добра, а не ради камер.

Энергия, которая вдохновляет

Ещё одна участница вечера — Таисия Повалий — признавалась, что энергия детей заражает и вдохновляет.

"Это какое-то особенное состояние, когда ты поёшь с детьми и понимаешь, что они горят творчеством и желанием чего-то добиться в жизни", — отметила певица.

Такие эмоции, по её словам, нельзя подделать — они рождаются только в искреннем общении. Именно благодаря таким моментам артисты возвращаются на "Белую трость" снова и снова.

Лариса Долина, хоть и торопилась на поезд, успела заглянуть за кулисы, где дети окружили её с просьбами сфотографироваться. Она улыбалась, но с сожалением заметила, что ей уже пора, иначе она опоздает на поезд.

"Извините, уже всё. Время у меня вышло, к сожалению", — пояснила Лариса Долина.

Даже спешка не помешала ей подарить внимание юным участникам, для которых встреча с любимыми артистами становится настоящим чудом.

"Они видят мир через звуки"

Среди тех, кто вышел на сцену, был и Денис Клявер. Он спел вместе с ребёнком, лишённым зрения, и позже поделился своими мыслями о том, как дети воспринимают мир.

"Ребята, у которых, к сожалению, возникают проблемы со зрением, ещё больше любят жизнь. Организм так устроен у человека. Если что-то одно подводит, то что-то другое становится сильнее. Они видят этот мир через звуки. И, может быть, так он более прекрасен", — отметил Денис Клявер.

Эти слова стали не просто комментариями артиста, а напоминанием: ограничение зрения — не преграда, если душа видит больше.