Исчез из эфиров, но не из бизнеса: как Понасенков* удерживает влияние, оставаясь в тени

С 2022 года Евгений Понасенков* (признан иноагентом в РФ) надолго исчез из российских медиа. Однако, как выяснил Super.ru, его карьера не остановилась: он продолжает выступать за рубежом, зарабатывает миллионы на своих шоу и одновременно ведёт бизнес в России.

Молчаливый период и возвращение к публике

С момента включения в реестр иноагентов Понасенков* почти перестал появляться в публичных эфирах, а его социальные сети обновлялись редко. Попытка оспорить статус в 2024 году не принесла успеха, и он продолжил жить между двумя мирами — европейским и российским. В Москве у публициста осталась квартира в Хорошёвском районе, куда он периодически возвращается, хотя большую часть времени проводит в Европе, где выступает и получает основной доход.

Доходы за рубежом: сцена, лекции и светский формат

Главный источник заработка Понасенкова* — это частные выступления за пределами России. Формат его шоу сочетает элементы стендапа, монолога и лекции, где авторская ирония переплетается с театральной подачей. Гонорар за одно выступление составляет около 30 тысяч евро (свыше 2,8 миллиона рублей).

Эта сумма включает не только оплату самого шоу, но и транспортные расходы, перелёт для него и ассистента, а также проживание в пятизвёздочном отеле.

Для сравнения, московское выступление оценивается в 22 тысячи евро — на треть меньше, что может быть связано как с курсом валют, так и с рисками, связанными со статусом иноагента.

Российская деятельность: бизнес под наблюдением

Несмотря на зарубежные гастроли, Понасенков* продолжает вести бизнес в России. Его компания зарегистрирована в Москве и официально занимается организацией лекций и шоу-программ, однако финансовое положение фирмы оставляет желать лучшего — убыток в 2024 году составил 744 тысячи рублей.

При этом публицист активно развивает персональный Telegram-канал, где размещает рекламные посты. Один рекламный слот стоит около 35 тысяч рублей. После 2024 года реклама у иноагентов в России запрещена законом, поэтому размещение подобных материалов может быть рискованным как для рекламодателей, так и для самого автора.

Правовой контекст: статус, ограничения и последствия

После внесения в список иноагентов Понасенков* столкнулся с рядом ограничений. Он обязан сопровождать свои публикации пометкой, отчитываться о расходах и доходах, а также избегать определённых форм коммерческой деятельности.

В то же время европейская публика воспринимает его статус иначе — как элемент биографии, а не как клеймо. Поэтому его шоу за рубежом нередко проходят с аншлагами.

А что если статус изменится

Если Понасенков* в будущем добьётся исключения из списка иноагентов, это откроет ему возможность снова активно работать с российскими брендами и СМИ. Однако пока правовая тенденция обратная: список иноагентов в 2025 году продолжает расти, а снятие статуса остаётся редким случаем.

Эксперты отмечают, что публичная активность лиц с таким статусом может оставаться прибыльной — при условии адаптации под иностранные площадки и аудитории.

Исторический контекст

После 2022 года десятки российских деятелей культуры получили аналогичный статус. Некоторые покинули страну, другие адаптировались, создав новые каналы коммуникации с публикой. Понасенков* оказался в числе тех, кто выбрал гибридную стратегию — не порывая с Россией, но опираясь на европейские сцены и аудиторию.