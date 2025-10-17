Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После этой цифры на одометре авто превращается в чемодан без ручки — держать дорого, продать поздно
Роботы видят то, что не видно глазу: тайная жизнь фитопланктона
Слон, который шагал сквозь ледниковый ад: предок мамонтов оказался настоящим первопроходцем планеты
Баланс и вкус: секреты элегантного выбора украшений и деталей без перегрузки
И 8 дней не хватит: самый длинный пляж в мире находится в Бразилии
Сад горит без огня — гриб, превращающий цветущие вишни в чёрные остовы за неделю
Этот трюк с фруктом спасет ваш урожай картофеля: никаких ростков и гнили до весны
Октябрьский SOS для растений: как спасти комнатные цветы от зимней погибели за 5 минут
Хвост кошки — это второй мозг, а не украшение: вся правда о том, как он управляет телом и эмоциями

Исчез из эфиров, но не из бизнеса: как Понасенков* удерживает влияние, оставаясь в тени

4:08
Шоу-бизнес

С 2022 года Евгений Понасенков* (признан иноагентом в РФ) надолго исчез из российских медиа. Однако, как выяснил Super.ru, его карьера не остановилась: он продолжает выступать за рубежом, зарабатывает миллионы на своих шоу и одновременно ведёт бизнес в России.

Евгений Понасенков*
Фото: commons.wikimedia.org by Andersen People (andersenlab.com), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Понасенков*

Молчаливый период и возвращение к публике

С момента включения в реестр иноагентов Понасенков* почти перестал появляться в публичных эфирах, а его социальные сети обновлялись редко. Попытка оспорить статус в 2024 году не принесла успеха, и он продолжил жить между двумя мирами — европейским и российским. В Москве у публициста осталась квартира в Хорошёвском районе, куда он периодически возвращается, хотя большую часть времени проводит в Европе, где выступает и получает основной доход.

Доходы за рубежом: сцена, лекции и светский формат

Главный источник заработка Понасенкова* — это частные выступления за пределами России. Формат его шоу сочетает элементы стендапа, монолога и лекции, где авторская ирония переплетается с театральной подачей. Гонорар за одно выступление составляет около 30 тысяч евро (свыше 2,8 миллиона рублей).

Эта сумма включает не только оплату самого шоу, но и транспортные расходы, перелёт для него и ассистента, а также проживание в пятизвёздочном отеле.

Для сравнения, московское выступление оценивается в 22 тысячи евро — на треть меньше, что может быть связано как с курсом валют, так и с рисками, связанными со статусом иноагента.

Российская деятельность: бизнес под наблюдением

Несмотря на зарубежные гастроли, Понасенков* продолжает вести бизнес в России. Его компания зарегистрирована в Москве и официально занимается организацией лекций и шоу-программ, однако финансовое положение фирмы оставляет желать лучшего — убыток в 2024 году составил 744 тысячи рублей.

При этом публицист активно развивает персональный Telegram-канал, где размещает рекламные посты. Один рекламный слот стоит около 35 тысяч рублей. После 2024 года реклама у иноагентов в России запрещена законом, поэтому размещение подобных материалов может быть рискованным как для рекламодателей, так и для самого автора.

Правовой контекст: статус, ограничения и последствия

После внесения в список иноагентов Понасенков* столкнулся с рядом ограничений. Он обязан сопровождать свои публикации пометкой, отчитываться о расходах и доходах, а также избегать определённых форм коммерческой деятельности.

В то же время европейская публика воспринимает его статус иначе — как элемент биографии, а не как клеймо. Поэтому его шоу за рубежом нередко проходят с аншлагами.

А что если статус изменится

Если Понасенков* в будущем добьётся исключения из списка иноагентов, это откроет ему возможность снова активно работать с российскими брендами и СМИ. Однако пока правовая тенденция обратная: список иноагентов в 2025 году продолжает расти, а снятие статуса остаётся редким случаем.

Эксперты отмечают, что публичная активность лиц с таким статусом может оставаться прибыльной — при условии адаптации под иностранные площадки и аудитории.

Исторический контекст

После 2022 года десятки российских деятелей культуры получили аналогичный статус. Некоторые покинули страну, другие адаптировались, создав новые каналы коммуникации с публикой. Понасенков* оказался в числе тех, кто выбрал гибридную стратегию — не порывая с Россией, но опираясь на европейские сцены и аудиторию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Домашние животные
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Последние материалы
Грудка против шоколадки: что выбирают бодибилдеры, когда начинают слушать тело, а не таблицу БЖУ
Чем больше километров за плечами — тем выше риск: ловушка, в которую попадают даже профи
Хитрость старых хозяек: три ошибки, из-за которых даже идеальный урожай картошки погибает зимой
Александр Ревва едва сдержался в эфире: шутки ведущего превратились в откровенное издевательство
Agora Vox: Финляндия переживает кризис из-за разрыва с Россией
Древние египтяне что-то знали: кошки действительно понимают человеческую речь, но молчат
Иерсиниоз подбирается к кухням: бактерии, живущие на овощах, опаснее, чем кажется
Неделя до свадьбы: процедуры, которые лучше отложить ради идеальной кожи и спокойствия
Яблочный штрудель по старинному турецкому рецепту: десерт, покоривший Европу
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.