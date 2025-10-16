Александр Ревва едва сдержался в эфире: шутки ведущего превратились в откровенное издевательство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:06
Шоу-бизнес

Когда артист приходит в развлекательное шоу, он, как правило, готов к шуткам, розыгрышам и острому юмору. Но иногда формат выходит за рамки привычного — и превращается в общественное обсуждение. Именно это произошло после выхода нового выпуска шоу "Плюшки", где Александр Ревва стал гостем ведущего Богдана Лисевского. Интервью, задуманное как ироничная беседа, вызвало бурную реакцию из-за того, как ведущий общался с артистом и какие фразы допустил в эфире.

Юморист Александр Ревва
Фото: "File:Aleksandr Revva in Kaliningrad 2017-08-14 (03).jpg" by Alexandr Podgorchuk/Klops.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юморист Александр Ревва

Формат "Плюшек": абсурд, импровизация и провокации

Шоу "Плюшки" — это российский YouTube-проект, который сочетает элементы интервью, стендапа и импровизации. Его создатель и ведущий Богдан Лисевский прославился тем, что задаёт звёздам нарочито глупые или абсурдные вопросы, подшучивая над ними в духе сатирических пародий. Атмосфера программы строится на контрасте: между серьёзными гостями и откровенно нелепыми репликами ведущего.

Именно эта непредсказуемость сделала проект популярным среди молодёжи, а также породила дискуссию о том, где заканчивается юмор и начинается оскорбление. Новый выпуск с участием Александра Реввы стал очередным поводом для такого разговора.

Неожиданный тон интервью

Когда Ревва появился в студии, зрители ожидали лёгкой пародии и самоиронии — того, что обычно сопровождает его публичные образы. Однако с первых минут интервью стало понятно: ведущий решил действовать жёстче обычного. Он перешёл на личные шутки, затронув как внешность артиста, так и его творчество.

"А у вашей жены какие-то проблемы с мафией? Просто почему тогда она каждый день просыпается в кровати с головой лошади?" — сказал ведущий Богдан Лисевский.

Фраза вызвала заметное напряжение. Александр Ревва не стал отвечать, лишь тяжело вздохнул, давая понять, что момент ему неприятен. Тем не менее разговор продолжился в том же духе.

"Про таких, как вы говорят: сделал себя сам. Может, надо было всё же попросить кого-то?" — добавил Лисевский.

Артист, не теряя самообладания, ответил спокойно. Он подчеркнул, что действительно многого достиг собственным трудом и продолжает развиваться.

"Получилось неплохо", — заметил он.

Что скрывается за провокацией

Для зрителей шоу важно понимать: в основе "Плюшек" лежит идея гипертрофированной комедии. Лисевский нередко доводит ситуацию до абсурда, чтобы проверить реакцию гостя и показать его в неожиданном свете. В случае с Реввой, возможно, эксперимент оказался слишком острым — артист привык к сценическому юмору, но не к насмешкам в формате "псевдоинтервью".

По словам создателей шоу, все выпуски проходят без сценария. Гости заранее знают, что формат — сатирический, однако не могут предугадать конкретные реплики ведущего. Это создаёт эффект спонтанности и нередко — вирусные цитаты, которые потом расходятся по соцсетям.

А что если…

Что если бы Ревва ответил в стиле ведущего, отпустив встречную шутку? Возможно, выпуск запомнился бы как дружеский диалог, а не как столкновение характеров. Однако выбор артиста — сохранять спокойствие — тоже говорит о профессионализме: он показал пример сдержанности в ситуации, когда многие на его месте могли бы сорваться.

Исторический контекст

Провокационные интервью — не новое явление. Ещё в 1980-е на британском телевидении существовали комедийные ток-шоу, где ведущие ставили знаменитостей в неловкие ситуации, чтобы раскрыть их настоящие эмоции. Современные российские форматы, включая "Плюшки", лишь развивают эту традицию в цифровом пространстве, адаптируя её под YouTube-аудиторию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
