Пригожин сделал смелое заявление: Валерия готова доказать, что чудеса существуют

3:56
Шоу-бизнес

Имя Валерии давно стало символом профессионализма и сценической элегантности, но теперь, похоже, звезда готовится к шагу, который может стать прорывом не только для неё, но и для всей российской поп-индустрии. По словам её супруга и продюсера Иосифа Пригожина, певица имеет все шансы стать первой исполнительницей из России, получившей престижную американскую премию "Грэмми".

Иосиф Пригожин и Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин и Валерия

"Вы знаете, многие с большим сомнением и издёвками говорят о шансах моей супруги стать обладательницей этой престижной премии. Но точно не я. Я как раз очень верю в то, что мы сможем пробить этот железный музыкальный занавес и русские песни вновь зазвучат за океаном и покорят сердца людей по всему миру", — цитирует Пригожина Общественная Служба Новостей.

По словам продюсера, артистка номинирована сразу в нескольких категориях — "Вокал", "Инструментал" и "Аранжировка". Это, по его мнению, серьёзный показатель того, что американская музыкальная академия обратила внимание на русский саунд и исполнителей, которые не уступают по качеству мировым звёздам.

Путь к мировой сцене

Валерия не новичок на международных площадках. Её песни звучали на радиостанциях Европы и Азии, она участвовала в международных фестивалях и благотворительных концертах, а в последние годы активно продвигает свои треки на стриминговых платформах вроде Spotify, Apple Music и Deezer. Музыкальные критики отмечают, что артистка умело сочетает современные аранжировки с узнаваемыми мелодиями, делая акцент на вокальной подаче — сильной стороне певицы.

Почему именно сейчас

Шансы Валерии на успех в "Грэмми" продюсер объясняет не только её опытом, но и изменениями в самой музыкальной индустрии. Глобальные платформы уравняли возможности для артистов из разных стран: сегодня можно попасть в мировые чарты без участия крупных лейблов, если трек становится вирусным. Российская сцена всё активнее осваивает международный рынок — от TikTok-хитов до коллабораций с зарубежными диджеями и саунд-продюсерами.

Как создаются номинации "Грэмми"

Чтобы попасть в шорт-лист, артисты подают заявки через Национальную академию искусств и науки звукозаписи США. Далее жюри рассматривает десятки тысяч работ. Важна не только популярность, но и оригинальность исполнения, качество звука, глубина аранжировки и эмоциональная сила вокала. Поэтому три номинации Валерии можно считать выдающимся результатом — это значит, что эксперты обратили внимание на её музыку именно как на художественную ценность, а не просто коммерческий продукт.

Исторический контекст

В советские годы участие отечественных музыкантов в международных премиях было ограничено политикой "железного занавеса". Первые попытки выйти на мировую сцену предпринимали ансамбли "Песняры" и "Самоцветы". После распада СССР артисты вроде Аллы Пугачёвой и Ирины Аллегровой пробовали сотрудничать с зарубежными продюсерами, но без значимого результата. Только в XXI веке российская поп-сцена начала активно интегрироваться в мировую музыкальную систему благодаря интернету.

Мифы и правда

  • Миф: без американского паспорта невозможно получить "Грэмми".
    Правда: премию регулярно вручают артистам из разных стран.

  • Миф: оценивается только популярность.
    Правда: решающее значение имеет художественная и техническая ценность музыки.

  • Миф: Валерия слишком "попсовая" для академии.
    Правда: "Грэмми" уже много лет награждает исполнителей всех жанров, включая мейнстрим-поп.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
