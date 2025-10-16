Архив любви: Королёва распродаёт прошлое с Николаевым по цене кофе

Шоу-бизнес

Имя Наташи Королёвой снова оказалось в центре внимания, но на этот раз не из-за новой песни или телешоу. Певица решила распродать свои архивные вещи — постеры, журналы и музыкальные альбомы, часть из которых связана с её бывшим супругом, композитором Игорем Николаевым.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наташа Королёва и Игорь Николаев

По данным Telegram-канала "Звездач", артистка выставила на продажу коллекцию из 90-х и начала 2000-х. Среди лотов — редкий плакат 1991 года, на котором Королёва и Николаев изображены вместе. Цена за него — 950 рублей. Блокнот с их общим фото на обложке уже нашёл нового владельца — его купили за 700 рублей.

Среди других предметов — музыкальные альбомы певицы на CD-дисках за 3500 рублей, постеры по 1300, журнальные обложки за 700 и открытки по 200. Некоторые вещи, например, альбомы Николаева и магнит с надписью "Ягодка", уже раскупили.

Архив как память о целой эпохе

Роман и творческий союз Королёвой и Николаева в 1990-е считались символом российской поп-культуры. Их совместные песни — от "Дельфина и русалки" до "Маленькой страны" — стали настоящими хитами, а фото этой пары украшали глянцевые журналы и плакаты по всей стране.

Для многих поклонников такие вещи — не просто сувениры, а частица воспоминаний о времени, когда на сцене царила романтика, а музыкальные кассеты и фан-клубы собирали тысячи людей. Сегодня же Королёва решила дать этим предметам вторую жизнь — возможно, чтобы порадовать поклонников, а возможно, просто освободить место в архиве.

А что если прошлое — это тоже капитал?

Продажа архивных вещей артистов — явление не новое. В последние годы многие знаменитости используют свои старые коллекции, чтобы привлечь внимание к имени и порадовать фанатов редкими экземплярами. В интернете вырос целый рынок таких сувениров: фанаты покупают старые афиши, костюмы, фотографии и автографы не только ради ностальгии, но и как инвестицию.

Плакаты и пластинки с автографами из 90-х нередко становятся раритетами, а их стоимость со временем только растёт. И хотя Королёва не называет продажу "аукционом воспоминаний", именно так воспринимают её поклонники эту акцию — как возможность вернуть кусочек юности.