Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина: как звёздная пара отметила полгода брака в Лондоне

Певец Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина романтично отпраздновали полгода со дня свадьбы в Лондоне.

Звёздная пара отпраздновали шесть месяцев со дня заключения брака. Для празднования пара выбрала столицу Великобритании. Исполнитель откровенно признался в чувствах своей супруге, а звезда выложила в социальных сетях фотографию их рук с обручальными кольцами.

"Ты украла мое сердце, но взамен позволила украсть себя. С праздником нас, любовь моя", — написал Алексей.

Отношения Воробьева и Гарифуллиной долгое время оставались в тайне. В марте 2025 года певец заявлял, что ищет потенциальную жену. По его словам, он хотел девушку из творческой сферы, чтобы она "понимала его необходимость иногда сниматься в постельных сценах".

В мае издание Super со ссылкой на окружение артиста сообщило, что музыкант женился на Гарифуллиной. Свадебная церемония прошла в апреле 2025 года, а регистрация состоялась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. В июле Воробьев подтвердил официальное заключение брака, а позже впервые опубликовал фото с законной супругой.

У Гарифуллиной от предыдущих отношений есть девятилетняя дочь Оливия. Певица практически не показывает девочку в социальных сетях, объясняя это тем, что ребёнку не нужно лишнее внимание.

