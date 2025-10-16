Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина: как звёздная пара отметила полгода брака в Лондоне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина романтично отпраздновали полгода со дня свадьбы в Лондоне.

Певец Алексей Воробьёв и певица Аида Гарифуллина
Фото: Инстаграм Алексея Воробьёва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Алексей Воробьёв и певица Аида Гарифуллина

Звёздная пара отпраздновали шесть месяцев со дня заключения брака. Для празднования пара выбрала столицу Великобритании. Исполнитель откровенно признался в чувствах своей супруге, а звезда выложила в социальных сетях фотографию их рук с обручальными кольцами.

"Ты украла мое сердце, но взамен позволила украсть себя. С праздником нас, любовь моя", — написал Алексей.

Отношения Воробьева и Гарифуллиной долгое время оставались в тайне. В марте 2025 года певец заявлял, что ищет потенциальную жену. По его словам, он хотел девушку из творческой сферы, чтобы она "понимала его необходимость иногда сниматься в постельных сценах".

В мае издание Super со ссылкой на окружение артиста сообщило, что музыкант женился на Гарифуллиной. Свадебная церемония прошла в апреле 2025 года, а регистрация состоялась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. В июле Воробьев подтвердил официальное заключение брака, а позже впервые опубликовал фото с законной супругой.

У Гарифуллиной от предыдущих отношений есть девятилетняя дочь Оливия. Певица практически не показывает девочку в социальных сетях, объясняя это тем, что ребёнку не нужно лишнее внимание.

Воробьёв и Гарифуллина показали семейную идиллию на берегу озера.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
