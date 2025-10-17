Ностальгия по нулевым: Юлия Барановская вспоминает прошлое и делится архивными фото

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская присоединилась к ностальгии по нулевым вслед за журналисткой Ксенией Собчак и блогером Алёной Водонаевой.

Телеведущая Юлия Барановская
Фото: Инстаграм Юлии Барановской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Юлия Барановская

Ведущая шоу "Мужское и женское" недавно наткнулась на пост о ностальгии по двухтысячным годам и признаётся, что у неё случился настоящий эмоциональный "камбэк"

Возвращаясь мыслями в те годы, Юлия вспоминает кнопочные телефоны, первые цифровые фотоаппараты и фотографии, которые уже не делались на плёнку.

"Для вас я выбрала лучшее", — делится звезда ТВ.

Она признаётся, что кое-что из начала 2000-х годов до сих пор осталось в её жизни: в плейлисте всё ещё звучит композиция певца Димы Билана "На берегу неба".

Юлия советует всем, кто тоже хочет совершить возвращение в нулевые, вспомнить любимые фильмы и песни того времени.

Ранее Алёна Водонаева понастольгировала по прошлому, опубликовав фото, сделанные на заре её популярности. Ксения Собчак в конце сентября устроила вечеринку в стиле нулевых.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
