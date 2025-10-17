Ностальгия по нулевым: Юлия Барановская вспоминает прошлое и делится архивными фото

Телеведущая Юлия Барановская присоединилась к ностальгии по нулевым вслед за журналисткой Ксенией Собчак и блогером Алёной Водонаевой.
Ведущая шоу "Мужское и женское" недавно наткнулась на пост о ностальгии по двухтысячным годам и признаётся, что у неё случился настоящий эмоциональный "камбэк"
Возвращаясь мыслями в те годы, Юлия вспоминает кнопочные телефоны, первые цифровые фотоаппараты и фотографии, которые уже не делались на плёнку.
"Для вас я выбрала лучшее", — делится звезда ТВ.
Она признаётся, что кое-что из начала 2000-х годов до сих пор осталось в её жизни: в плейлисте всё ещё звучит композиция певца Димы Билана "На берегу неба".
Юлия советует всем, кто тоже хочет совершить возвращение в нулевые, вспомнить любимые фильмы и песни того времени.
Ранее Алёна Водонаева понастольгировала по прошлому, опубликовав фото, сделанные на заре её популярности. Ксения Собчак в конце сентября устроила вечеринку в стиле нулевых.
