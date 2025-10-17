Разоблачение в мемуарах Федерлайна: как Бритни Спирс отреагировала на обвинения бывшего мужа

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс обвинила своего бывшего супруга, танцора Кевина Федерлайна, в травле после того, как он сделал ряд утверждений о певице в своих мемуарах.

Фото: ВК-аккаунт Бритни Спирс by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Бритни Спирс

Поп-звезда опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый бывшему мужу.

"Постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа — это ужасно больно и утомительно. Я всегда просила и умоляла, чтобы у меня была жизнь с моими сыновьями. Отношения с подростками вообще непростые. Я умоляла, чтобы они были частью моей жизни. К сожалению, они с детства росли в атмосфере неуважения ко мне со стороны отца", — пожаловалась знаменитость подписчикам.

Бритни подчеркнула, что всё, что изложено в мемуарах Федерлайна, не соответствует действительности. Она уверена, что бывший муж просто пытается заработать денег на её имени. Звезда назвала себя разумной женщиной и опровергла слухи о нарушении психики.

Ранее Кевин Федерлайна утверждал в своих мемуарах, что Бритни якобы не раз заходила к детям с ножом, а её поведение со временем становилось всё более тревожным. По словам Федерлайна, иногда сыновья просыпались и видели, как она стоит в дверях с ножом в руке, после чего просто уходила, не объяснив ничего.

Федерлайна и Спирс поженились в 2004 году, а через три года развелись. В браке у них родилось двое сыновей: Шон Престон и Джейден Джеймс. После развода суд передал Кевину опеку над детьми, поскольку Бритни считалась недееспособной. Позже певица выплачивала алименты и обеспечивала бывшего супруга.