Шокирующее появление Беллы Хадид на Victoria's Secret: как болезнь изменила звезду подиума

Поклонники обсуждают "нездоровый" вид американской супермодели Беллы Хадид на шоу Victoria's Secret. Знаменитость появилась на показе, несмотря на тяжёлую болезнь.

Фото: Фан-аккаунт Беллы Хадид ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Белла Хадид

Звезда мировых подиумов приняла участие в ежегодном шоу популярного бренда. Модель закрывала показ всего через месяц после обострения болезни Лайма, а также на фоне слухов о восстановлении после анорексии. Пользователи Сети посчитали, что на подиуме Белла выглядела "нездоровой" и слишком рано вернулась к работе.

Во время шоу знаменитость дважды выходила на подиум, но в отличие от своей сестры Джиджи Хадид и других моделей, она выглядела заметно уставшей и грустной, хотя и пыталась улыбаться.

29-летняя супермодель продемонстрировала два образа: красный комплект нижнего белья с чулками, а также наряд с бахромой и массивными белыми крыльями, в котором она вышла в финале шоу.

В соцсетях зрители отмечали, что Белла выглядит "больной" и чрезмерно худой. По мнению пользователей, ей не удавалось скрывать недомогание, поэтому появляться на показе ей было не обязательно.

"Белла выглядит такой больной"; "Красота через боль"; "Заметно, что ей очень больно"; " "Она выглядит так, будто не хочет там находиться", — писали подписчики.

На фоне активного обсуждения своего выхода на подиум Белла опубликовала в социальных сетях несколько кадров с показа, а также фотографию с сестрой. На снимке знаменитые родственницы вместе едят пиццу после шоу.

Белла также поделилась фото своего финального образа и призналась, что "ангельские" крылья весили более 20 килограммов.

"Ладно, мы будем притворяться, что эти крылья не весили 50 фунтов (около 22 килограммов), но как это красиво!" — написала модель.

С 2012 года Белла Хадид страдает от болезни Лайма (клещевой боррелиоз), а недавно у неё произошло очередное обострение. Модель со слезами показывала, как проходит лечение в больнице и дома, где большую часть времени она находилась под капельницами. Мать супермодели Иоланда Хадид поддерживала дочь и признавалась, что ей невыносимо наблюдать за её страданиями.

Тем временем в Сети распространялись слухи, что Белла лечится не только от болезни Лайма, но и от последствий анорексии, так как за последнее время она якобы слишком похудела.

Ранее сообщалось, что интернет-пользователи бьют тревогу из-за внешнего вида голливудской актрисы Миллы Йовович.