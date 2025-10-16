Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения

Певец Влад Соколовский рассказал, что они с супругой, блогером и певицей Ангелиной Сурковой, миллион раз расставались, но каждый раз в итоге сходились с помощью психотерапевта.

Певец Влад Соколовский

На недавней премии Inter CHARM&HELLO! Влад Соколовский поделился, как он и его жена чуть не разрушили свои отношения. В первые годы брака пара часто ссорилась, и, расставаясь, не думала, что снова будет вместе.

"У нас сохранялась страсть, мы не могли никак отпустить друг друга, но у нас были огромные проблемы. Мы расходились, сходились, это всё происходило миллион раз до тех пор, пока мы не начали проговаривать то, что нас волнует. Первые три года мы просто с ума сходили, было очень сложно, все летало, и телефон мог полететь в стенку", — вспоминает Влад.

Сохранить любовь паре помогла серьёзная работа над собой и регулярные визиты к семейному психотерапевту. Теперь Соколовский может говорить об этом часами, ведь именно это спасло их брак. Более того, друзья и знакомые, зная их историю, часто обращаются к супругам за советами.

После того как Влад и Ангелина испытали свои чувства в быту, они отправились покорять Бали в рамках реалити-шоу "Ставка на любовь", где в экстремальных условиях ещё раз проверили крепость своего союза. Влад подчеркнул, что во время съёмок думал исключительно о комфорте жены. Если бы девушка чувствовала себя небезопасно, он бы не задумываясь всё оставил и уехал. К счастью, жена выдержала как испытания, так и постоянное внимание камер.

Как признаётся Соколовский, для него эталоном гармоничных отношений остаётся брак родителей, которые вместе уже 35 лет. Их семья также пережила трудные моменты: ссоры, период злоупотребления алкоголем со стороны матери и отца, которые в итоге смогли преодолеть все проблемы.

