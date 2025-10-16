Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один комплект — и вы забудете про бессонницу: ткань, созданная для сна без пробуждений
Гора, время и тайна: в Андах нашли существо, которое предвосхитило гигантов Земли
Простуда пройдёт сама, а грипп может закончиться менингитом — как распознать разницу
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями

Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения

2:07
Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский рассказал, что они с супругой, блогером и певицей Ангелиной Сурковой, миллион раз расставались, но каждый раз в итоге сходились с помощью психотерапевта. 

Певец Влад Соколовский
Фото: ВК-аккаунт Влада Соколовского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Влад Соколовский

На недавней премии Inter CHARM&HELLO! Влад Соколовский поделился, как он и его жена чуть не разрушили свои отношения. В первые годы брака пара часто ссорилась, и, расставаясь, не думала, что снова будет вместе.

"У нас сохранялась страсть, мы не могли никак отпустить друг друга, но у нас были огромные проблемы. Мы расходились, сходились, это всё происходило миллион раз до тех пор, пока мы не начали проговаривать то, что нас волнует. Первые три года мы просто с ума сходили, было очень сложно, все летало, и телефон мог полететь в стенку", — вспоминает Влад.

Сохранить любовь паре помогла серьёзная работа над собой и регулярные визиты к семейному психотерапевту. Теперь Соколовский может говорить об этом часами, ведь именно это спасло их брак. Более того, друзья и знакомые, зная их историю, часто обращаются к супругам за советами.

После того как Влад и Ангелина испытали свои чувства в быту, они отправились покорять Бали в рамках реалити-шоу "Ставка на любовь", где в экстремальных условиях ещё раз проверили крепость своего союза. Влад подчеркнул, что во время съёмок думал исключительно о комфорте жены. Если бы девушка чувствовала себя небезопасно, он бы не задумываясь всё оставил и уехал. К счастью, жена выдержала как испытания, так и постоянное внимание камер.

Как признаётся Соколовский, для него эталоном гармоничных отношений остаётся брак родителей, которые вместе уже 35 лет. Их семья также пережила трудные моменты: ссоры, период злоупотребления алкоголем со стороны матери и отца, которые в итоге смогли преодолеть все проблемы.

Ранее жена Соколовского объяснила, почему он изменял своей экс-супруге, певице Рите Дакоте

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.