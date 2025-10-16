Она вынуждена воспитывать мать: сын Децла неожиданно посочувствовал дочери Даны Борисовой

Сын рэпера Дэцла, музыкант Антоний Долмацкий, пожалел дочь телеведущей Даны Борисовой. Он объяснил, кто в этой семье отличается инфантильностью.

Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Дана Борисова с дочкой

Недавно наследница ведущей Полина Борисова приняла участие в проекте "Выживалити. Наследники". После завершения шоу создатели отметили, что многие ребята стали более самостоятельными и уверенными в себе.

Однако Дана Борисова осталась недовольна и упрекнула дочь в отсутствии изменений.

"К сожалению, ничего не изменилось, — заявила телеведущая. — Ни рыбу почистить, ни какой-нибудь живности в дом принести — ничего не поменялось. Всё на мне. Могла бы и наловить рыбы на набережной Москвы-реки".

Телеведущую также огорчило то, что её 18-летняя дочь покинула проект слишком рано. Полина выбыла первой, хотя обещала держаться как можно дольше.

Несмотря на короткое пребывание на острове, девушка успела подружиться с остальными участниками. Она даже пригласила ребят на празднование своего дня рождения. Звездные наследники прониклись историей девушки и её непростыми отношениями с родителями.

Сын Децла, снимавшейся в проекте вместе с Полиной, отметил, что общение с ней оставило у него исключительно положительные впечатления.

"Узнав чуть больше Полину, я бы сказал, что она практически вынуждена воспитывать свою мать, а это тяжело", — признался Антоний Толмацкий.

Певец Митя Фомин, который в этом сезоне выступал в роли ведущего и особенно внимательно наблюдал за участниками, также подметил, что девушка очень комплиментарно отзывается о своей знаменитой маме.

Добавим, что в последнее время о Полине всё чаще говорят в контексте пластических операций. Девушка недавно скорректировала фигуру и изменила форму носа. Ещё в 17 лет она увеличила губы и сделала инъекции в скулы. В своих экспериментах с пластикой её поддерживает знаменитая мама.