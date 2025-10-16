Анастасия Решетова раскрыла семейные тайны: трудности с сыном и ссоры с Тимати

Блогер и модель Анастасия Решетова призналась, что её отношения с бывшим возлюбленным, рэпером Тимати, складываются непросто из-за разногласий по вопросам воспитания их общего пятилетнего сына Ратмира.

В недавнем интервью модель поделилась, насколько сложно ей быть матерью-одиночкой. По словам Решетовой, она рада, что у неё есть возможность пользоваться услугами няни.

"Иногда возникают недопонимания или споры с его отцом по вопросам воспитания. Или Ратмир, как любой ребёнок, капризничает или ведёт себя не самым лучшим образом. Но всё это моменты, без которых невозможно родительство", — рассказала Анастасия в беседе с изданием Parents.

Блогер добавила, что материнство в основном приносит ей радость.

Помимо этого, 29-летняя модель отметила, что в сыне она видит черты Тимати, хотя внешне он очень похож на неё.

До этого Решетова признавалась, что она мечтала о полноценной семье с Тимати, и их расставание стало для неё "ударом". Недавно знаменитость дала редкий комментарий о новом бойфренде, заявив, что уже два года состоит с ним в отношениях.

Решетова и Тимати были вместе пять лет, однако в 2020 году они расстались. Сейчас рэпер состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой, в этом году у пары родилась дочь Эмма. Также у артиста есть дочь Алиса, рождённая в его союзе с моделью Алёной Шишковой.

