Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм играет с цифрами — почему вы толстеете к вечеру, даже ничего не ели
Подлые удары продолжаются: украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области
Один тюбик — и ванная сияет: забытый лайфхак, который заменяет полку чистящих средств
Ракеты Tomahawk подожгут Европу: Сакс назвал истинную цель США на Украине
Лицо плывёт, как после бессонной ночи: один напиток способен всё вернуть на место
Мобилизация по-украински: годных к армии почти не осталось — Киев мобилизует всех
Газпром раскрывает карты: Вьетнам ждет энергетическая революция
Катар рвет газовые нити ЕС: СПГ в блокаде от CSDDD
Украинские дроны сеют смерть: Белгородская область вновь под ударом

Анастасия Решетова раскрыла семейные тайны: трудности с сыном и ссоры с Тимати

Шоу-бизнес

Блогер и модель Анастасия Решетова призналась, что её отношения с бывшим возлюбленным, рэпером Тимати, складываются непросто из-за разногласий по вопросам воспитания их общего пятилетнего сына Ратмира.

Блогер Анастасия Решетова с сыном
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Решетовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Анастасия Решетова с сыном

В недавнем интервью модель поделилась, насколько сложно ей быть матерью-одиночкой. По словам Решетовой, она рада, что у неё есть возможность пользоваться услугами няни.

"Иногда возникают недопонимания или споры с его отцом по вопросам воспитания. Или Ратмир, как любой ребёнок, капризничает или ведёт себя не самым лучшим образом. Но всё это моменты, без которых невозможно родительство", — рассказала Анастасия в беседе с изданием Parents.

Блогер добавила, что материнство в основном приносит ей радость.

Помимо этого, 29-летняя модель отметила, что в сыне она видит черты Тимати, хотя внешне он очень похож на неё.

До этого Решетова признавалась, что она мечтала о полноценной семье с Тимати, и их расставание стало для неё "ударом". Недавно знаменитость дала редкий комментарий о новом бойфренде, заявив, что уже два года состоит с ним в отношениях.

Решетова и Тимати были вместе пять лет, однако в 2020 году они расстались. Сейчас рэпер состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой, в этом году у пары родилась дочь Эмма. Также у артиста есть дочь Алиса, рождённая в его союзе с моделью Алёной Шишковой.

Ранее мать Тимати, блогер Симона Юнусова, поспорила с няней внучки Алисы из-за её слов об истинном предназначении женщины.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Новости спорта
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Последние материалы
Рим возвращается в Крым: археологи нашли древнюю крепость с видом на Керченский пролив
Грядка без сорняков и полива: способ, который навсегда меняет отношение к огурцам
Стрелка на нуле — кошелёк в минусе: как привычка дотянуть до заправки убивает двигатель
Нестандартный багаж: как пройти регистрацию без скандалов и переплат и как пронести громоздкий багаж
Когда охота — как самоубийство: кто бросает вызов ядовитым змеям и всегда побеждает
Тело вибрирует, как перегруженная система: невидимый сбой, который чувствуется кожей
Анастасия Решетова раскрыла семейные тайны: трудности с сыном и ссоры с Тимати
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня
Венгрия установила рекорд по закупкам российского газа — Европа негодует
Россия раскрыла правду о Кеннеди: 300 страниц секретных архивом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.