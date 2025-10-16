Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роза Хутор признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии SKI BUSINESS AWARDS-2025
Летняя резина теряет хватку: как не прозевать момент для безопасной замены
Загадка зеркала: что чувствуют животные, когда смотрят на своё отражение
Рынок аренды в Москве на грани коллапса: экономичный сегмент жилья практически исчерпан
Гормоны вышли из-под контроля: эти тревожные сигналы можно заметить в зеркале
Турция держит лето при себе — а вот цены отпустила: осенью солнце продают дешевле
Глубины у Адрасана хранят не сокровища, а следы человеческой рутины — и в этом их магия
Северный морской путь открывает новые горизонты в логистике: лосось с Камчатки доставили в Мурманск
ИИ-психолог: 5 причин, почему вам стоит опасаться советов от нейросети

Когда по-старому больше невозможно: Оксана Самойлова поделилась своей болью на фоне слухов о разводе

2:47
Шоу-бизнес

Блогер и модель Оксана Самойлова переживает разрыв с супругом, рэпером Джиганом. Знаменитость не скрывает от публики своих душевных терзаний. 

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Многодетная мать подала заявление на развод с музыкантом 6 октября. Это подтверждает соответствующая запись на сайте Мосгорсуда, фиксирующая подачу документов и оплату госпошлины.

При этом причины расставания знаменитые супруги не раскрывают. Они также воздерживаются от комментариев и официальных заявлений, ограничиваясь лишь полунамёками в социальных сетях.

Так, недавно Оксана опубликовала видео, показывающее, как она проводит время с детьми на своей ферме.

"Тот самый период в жизни, когда по-старому больше не можешь, а по-новому ещё не знаешь как", — подписала ролик знаменитость.

Интересно, что многие не верят в разрыв звёздной пары. За 13 лет брака Джиган и Оксана уже несколько раз расходились, но судьба неизменно возвращала их друг к другу. К тому же у пары четверо несовершеннолетних детей.

Шокированы этим событием не только поклонники семьи, но и коллеги супругов. Некоторые из них уверены, что таким образом Самойлова и Джиган привлекают внимание: официальных заявлений нет, зато в период обсуждения развода Джиган выпустил новую трогательную песню.

"Друзья, всегда есть вероятность, что вся история с разводом Оксаны Самойловой и Джигана может быть прогревом — высказывала своё мнение журналистка Ксения Собчак.

Самойлова открыто делилась переживаниями, отмечая, что ей всегда приходилось быть идеальной, чтобы заслужить любовь. 

Общественность обсуждает, что решение о разводе могло быть связано с повторным срывом мужа. В 2020 году, после рождения долгожданного сына Давида, артист попал в реабилитационный центр.  Он признавался, что употребил запрещенные вещества, когда праздновал появление наследника. Тогда у пары также произошёл конфликт, но Оксана простила мужа.

Фанаты с трудом верят в скорое примирение супругов ещё и из-за активных коммерческих шагов Самойловой. Так, она давно забросила свой Telegram-канал, но после слухов о разводе неожиданно опубликовала там видео, рассказав о предстоящей рекламной интеграции, что вызвало множество вопросов у подписчиков.

К слову, по закону у пары есть месяц на возможное примирение, после чего их семейный статус может официально измениться.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Еда и рецепты
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Летняя резина теряет хватку: как не прозевать момент для безопасной замены
Загадка зеркала: что чувствуют животные, когда смотрят на своё отражение
Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос
Гормоны вышли из-под контроля: эти тревожные сигналы можно заметить в зеркале
Рынок аренды в Москве на грани коллапса: экономичный сегмент жилья практически исчерпан
Турция держит лето при себе — а вот цены отпустила: осенью солнце продают дешевле
Глубины у Адрасана хранят не сокровища, а следы человеческой рутины — и в этом их магия
Северный морской путь открывает новые горизонты в логистике: лосось с Камчатки доставили в Мурманск
Огромный выкуп и угроза смерти: страшные подробности дела пропавшей участницы Голоса
ИИ-психолог: 5 причин, почему вам стоит опасаться советов от нейросети
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.