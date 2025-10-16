Когда по-старому больше невозможно: Оксана Самойлова поделилась своей болью на фоне слухов о разводе

2:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Оксана Самойлова переживает разрыв с супругом, рэпером Джиганом. Знаменитость не скрывает от публики своих душевных терзаний.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Многодетная мать подала заявление на развод с музыкантом 6 октября. Это подтверждает соответствующая запись на сайте Мосгорсуда, фиксирующая подачу документов и оплату госпошлины.

При этом причины расставания знаменитые супруги не раскрывают. Они также воздерживаются от комментариев и официальных заявлений, ограничиваясь лишь полунамёками в социальных сетях.

Так, недавно Оксана опубликовала видео, показывающее, как она проводит время с детьми на своей ферме.

"Тот самый период в жизни, когда по-старому больше не можешь, а по-новому ещё не знаешь как", — подписала ролик знаменитость.

Интересно, что многие не верят в разрыв звёздной пары. За 13 лет брака Джиган и Оксана уже несколько раз расходились, но судьба неизменно возвращала их друг к другу. К тому же у пары четверо несовершеннолетних детей.

Шокированы этим событием не только поклонники семьи, но и коллеги супругов. Некоторые из них уверены, что таким образом Самойлова и Джиган привлекают внимание: официальных заявлений нет, зато в период обсуждения развода Джиган выпустил новую трогательную песню.

"Друзья, всегда есть вероятность, что вся история с разводом Оксаны Самойловой и Джигана может быть прогревом — высказывала своё мнение журналистка Ксения Собчак.

Самойлова открыто делилась переживаниями, отмечая, что ей всегда приходилось быть идеальной, чтобы заслужить любовь.

Общественность обсуждает, что решение о разводе могло быть связано с повторным срывом мужа. В 2020 году, после рождения долгожданного сына Давида, артист попал в реабилитационный центр. Он признавался, что употребил запрещенные вещества, когда праздновал появление наследника. Тогда у пары также произошёл конфликт, но Оксана простила мужа.

Фанаты с трудом верят в скорое примирение супругов ещё и из-за активных коммерческих шагов Самойловой. Так, она давно забросила свой Telegram-канал, но после слухов о разводе неожиданно опубликовала там видео, рассказав о предстоящей рекламной интеграции, что вызвало множество вопросов у подписчиков.

К слову, по закону у пары есть месяц на возможное примирение, после чего их семейный статус может официально измениться.