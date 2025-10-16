Паулина Андреева раскрывает тайны после расставания с Бондарчуком: почему ей понадобилась пауза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:22
Шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева впервые рассказала о жизни после разрыва с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук
Фото: ВК-аккаунт Паулины Андреевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук

Паулина Андреева в интервью порталу Peopletalk впервые откровенно рассказала о своей жизни после расставания со знаменитым мужем.

Взяла паузу

Актриса призналась, что нуждалась в перерыве в отношениях.

"Мне была необходима пауза. Я могла позволить себе взять время, чтобы подумать, остановиться. Перерыв был очень полезным, нужным, трудным. Описывать себя в частной жизни с семьёй и друзьями я не буду", — поделилась Паулина.

Весной прошлого года появились слухи о расставании Андреевой и Бондарчука после девяти лет брака. Супруги воспитывают общего сына Ивана, которому сейчас четыре года. Ещё три года до объявления о разрыве актриса практически не появлялась на экранах с новыми проектами, а теперь возвращается сразу с несколькими ролями, включая фильмы "Алиса в стране чудес" и "Битва моторов", где она сыграла вместе с номинантом на "Оскар" Юрием Борисовым.

"Люди фантазируют на мой счёт"

Паулина уверена, что люди склонны придумывать различные небылицы он ней. Ей не нравится то, что публика интересуется, кто как живёт, кто сколько зарабатывает, кто с кем встречается.

Ранее в интернете распространялись слухи о том, что разрыв с 58-летним Бондарчуком произошёл из-за его измен. Также писали, что Паулина получила питерскую квартиру пары и оставила себе фамилию мужа, принадлежащую известной российской кинематографической династии.

Актриса назвала себя сильным человеком, однако признала, что во многом зависит от окружающих людей и событий вокруг.

СМИ также писали, что одной из причин расставания стали разногласия пары по поводу текущих событий в России и мире. В последнее время актриса много времени проводит за границей. Недавно она появилась на дне рождения кинопродюсера Ильи Стюарта в Италии вместе с его женой Светланой Устиновой и актрисой Екатериной Варнавой, которые уже некоторое время не живут в России.

Ранее СМИ сообщали, что Бондарчук пытался вернуть супругу. Позже источник, близкий к паре, сообщил, что они передумали разводиться и уже снова живут вместе в новой квартире в центре Москвы с их сыном Иваном. Ни Андреева, ни режиссёр не прокомментировали эти слухи.

О Паулине Андреевой

Паулина Андреева (имя при рождении — Екатерина) — российская актриса театра и кино, сценарист, режиссёр и продюсер. Родилась в Санкт-Петербурге. Училась на факультете журналистики местного вуза, но после второго курса ушла и поступила в Школу-студию МХАТ. После окончания стала актрисой МХТ имени А. П. Чехова. Широкую популярность получила после роли певицы Дины в сериале "Оттепель". В 2020 году вышел сериал "Псих", в котором Андреева дебютировала как автор сценария, а режиссёром выступил Фёдор Бондарчук.

Ранее Паулина Андреева показала фото с ребёнком.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
