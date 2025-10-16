Паулина Андреева раскрывает тайны после расставания с Бондарчуком: почему ей понадобилась пауза

Актриса Паулина Андреева впервые рассказала о жизни после разрыва с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
Паулина Андреева в интервью порталу Peopletalk впервые откровенно рассказала о своей жизни после расставания со знаменитым мужем.
Актриса призналась, что нуждалась в перерыве в отношениях.
"Мне была необходима пауза. Я могла позволить себе взять время, чтобы подумать, остановиться. Перерыв был очень полезным, нужным, трудным. Описывать себя в частной жизни с семьёй и друзьями я не буду", — поделилась Паулина.
Весной прошлого года появились слухи о расставании Андреевой и Бондарчука после девяти лет брака. Супруги воспитывают общего сына Ивана, которому сейчас четыре года. Ещё три года до объявления о разрыве актриса практически не появлялась на экранах с новыми проектами, а теперь возвращается сразу с несколькими ролями, включая фильмы "Алиса в стране чудес" и "Битва моторов", где она сыграла вместе с номинантом на "Оскар" Юрием Борисовым.
Паулина уверена, что люди склонны придумывать различные небылицы он ней. Ей не нравится то, что публика интересуется, кто как живёт, кто сколько зарабатывает, кто с кем встречается.
Ранее в интернете распространялись слухи о том, что разрыв с 58-летним Бондарчуком произошёл из-за его измен. Также писали, что Паулина получила питерскую квартиру пары и оставила себе фамилию мужа, принадлежащую известной российской кинематографической династии.
Актриса назвала себя сильным человеком, однако признала, что во многом зависит от окружающих людей и событий вокруг.
СМИ также писали, что одной из причин расставания стали разногласия пары по поводу текущих событий в России и мире. В последнее время актриса много времени проводит за границей. Недавно она появилась на дне рождения кинопродюсера Ильи Стюарта в Италии вместе с его женой Светланой Устиновой и актрисой Екатериной Варнавой, которые уже некоторое время не живут в России.
Ранее СМИ сообщали, что Бондарчук пытался вернуть супругу. Позже источник, близкий к паре, сообщил, что они передумали разводиться и уже снова живут вместе в новой квартире в центре Москвы с их сыном Иваном. Ни Андреева, ни режиссёр не прокомментировали эти слухи.
Паулина Андреева (имя при рождении — Екатерина) — российская актриса театра и кино, сценарист, режиссёр и продюсер. Родилась в Санкт-Петербурге. Училась на факультете журналистики местного вуза, но после второго курса ушла и поступила в Школу-студию МХАТ. После окончания стала актрисой МХТ имени А. П. Чехова. Широкую популярность получила после роли певицы Дины в сериале "Оттепель". В 2020 году вышел сериал "Псих", в котором Андреева дебютировала как автор сценария, а режиссёром выступил Фёдор Бондарчук.
Ранее Паулина Андреева показала фото с ребёнком.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?