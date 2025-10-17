Статистика против стереотипов: Юрий Лоза объяснил, почему мужчинам живётся тяжелее, чем женщинам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза анализирует жизнь мужчин в сравнении с женщинами, подтверждая, что представители сильного пола испытывают больше трудностей. 

Пара с ямочками
Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пара с ямочками

Автор и исполнитель хита "Плот" не согласен с рассуждениями о том, что современный мир создан исключительно для мужчин и что жить им якобы гораздо проще, чем женщинам.

По мнению музыканта, подобные утверждения не соответствуют действительности. Он обращает внимание на статистику, которая говорит об обратном: мужчины, в среднем, живут на четыре-пять лет меньше женщин, почти вдвое чаще страдают от рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Лоза отмечает, что уровень самоубийств среди мужчин примерно в три раза выше, чем среди женщин, а каждый третий мужчина хотя бы раз в жизни сталкивается с домашним насилием.

Певец подчеркивает, что в наше время женщины активно осваивают сферы, которые когда-то считались исключительно мужскими: спорт, руководство компаниями. Поэтому, считает Лоза, утверждать, будто мир по-прежнему "заточен под мужчин", уже не представляется объективным.

Ранее певец объяснил, зачем ему понадобился прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
