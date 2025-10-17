Певец Юрий Лоза анализирует жизнь мужчин в сравнении с женщинами, подтверждая, что представители сильного пола испытывают больше трудностей.
Автор и исполнитель хита "Плот" не согласен с рассуждениями о том, что современный мир создан исключительно для мужчин и что жить им якобы гораздо проще, чем женщинам.
По мнению музыканта, подобные утверждения не соответствуют действительности. Он обращает внимание на статистику, которая говорит об обратном: мужчины, в среднем, живут на четыре-пять лет меньше женщин, почти вдвое чаще страдают от рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, Лоза отмечает, что уровень самоубийств среди мужчин примерно в три раза выше, чем среди женщин, а каждый третий мужчина хотя бы раз в жизни сталкивается с домашним насилием.
Певец подчеркивает, что в наше время женщины активно осваивают сферы, которые когда-то считались исключительно мужскими: спорт, руководство компаниями. Поэтому, считает Лоза, утверждать, будто мир по-прежнему "заточен под мужчин", уже не представляется объективным.
Ранее певец объяснил, зачем ему понадобился прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.
В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.