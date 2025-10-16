Грэмми мимо кассы: почему продюсер Цыганов высмеял попытку Валерии получить престижную награду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Продюсер Вадим Цыганов раскритиковал попадание песни певицы Валерии в лонг-лист американской музыкальной премии "Грэмми".

Певица Валерия
Фото: ВК-аккаунт певицы Валерии by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Валерия

Композиция Валерии "Исцелю" прошла предварительный этап отбора престижной награды. Однако, по мнению продюсера, радости по этому поводу быть не должно. Он пояснил, почему считает подобные достижения неактуальными.

"Это такая мимикрия", — заявил супруг певицы Вики Цыгановой.

Он назвал участие в подобном конкурсе попыткой усидеть на двух стульях.

"Какое "Грэмми" сейчас в принципе может быть? Песню я эту не слушал, но если она об СВО, с удовольствием послушаю. Все остальное сейчас у меня, кроме брезгливости, никаких эмоций не вызывает", — высказался собеседник издания URA.RU. 

По словам Цыганова, когда-то они с супругой сотрудничали с зарубежными музыкантами, однако это было задолго до известных событий. Сейчас, подчеркнул он, все их усилия направлены на поддержку участников спецоперации — в том числе через творчество и посвящённые им песни.

Что касается будущего трека Валерии, то перспективы у него, по мнению продюсера, скромные. Несмотря на то что песня прошла отбор и вошла в расширенный список претендентов на "Грэмми", это вовсе не гарантирует номинацию. Впереди — голосование членов академии, куда входят эксперты со всего мира. За всю историю премии представители российской поп-сцены ни разу не становились номинантами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
