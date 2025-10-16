Огромный выкуп и угроза смерти: страшные подробности дела пропавшей участницы Голоса

Шоу-бизнес

Появилась новая информация исчезновения в Таиланде участницы шоу "Голос".

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сайгон, Таиланд

Бывшая участница вокального проекта "Голос" отправилась в Таиланд, где планировала работать моделью. Однако вскоре выяснилось, что Веру обманули — девушку вывезли в Мьянму и принудили трудиться в скам-центре, где женщин заставляют выманивать деньги у мужчин через сайты знакомств.

Позднее стало известно, что доход от её деятельности снизился, после чего связь с Верой неожиданно пропала. Спустя некоторое время похитители сами связались с родственниками певицы и потребовали крупный выкуп, угрожая жестокой расправой.

4 октября девушка перестала выходить на связь.

"Родным пришло сообщение от преступников: если хотят вернуть девушку живой, должны заплатить 500 000 долларов, — передает источник. — Позже похитители сообщили, что Вера "умерла", а её тело уже кремировали. Семья в шоке — сейчас идет борьба хотя бы за то, чтобы вернуть прах девушки на родину".

Министерство иностранных дел Белоруссии прокомментировало резонансный инцидент.

"К мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почётных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке", — гласит пояснение ведомства.

По данным белорусских СМИ, Вера родилась в Минске, окончила профессиональное училище в Молодечно и ранее работала официанткой. Девушка мечтала о сцене и в 2017 году попытала счастья в шоу "Голос". Позже она уехала за границу — жила в Китае и Сингапуре, затем обосновалась в Таиланде. На одной из платформ знакомств Вера указывала, что проживает в Санкт-Петербурге.

Родные до последнего поддерживали девушку и надеялись на благополучный исход.