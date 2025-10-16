Мы и есть хачики: Маргарита Симоньян поделилась забавной историей про Тиграна Кеосаяна

Журналистка Маргарита Симоньян поведала, как режиссёр Тигран Кеосаян с юмором реагировал на её требования.
Телеведущая рассказала, как однажды она сделала замечание мужу, на что получила искромётный ответ.
"Тигран очень любил громко слушать музыку в машине. Говорю ему: "Сделай тише. Что ты себя ведешь как хачик?!" Не это Тигран ответил: "Ара, я и есть хачик! Более того, ты и есть хачик. Твои родители — хачики. И дети наши — хачики", — поделилась Маргарита воспоминаниями в программе "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Симоньян признавалась, что ощущала надвигающуюся смерть своего супруга.
В своих многочисленных интервью Маргарита описывала их брак как идеальный. Тигран, несмотря на непростой характер, боготворил жену. Однако счастье оказалось недолговечным. У Кеосаяна давно были серьёзные сердечные заболевания — несколько инфарктов и операции. В конце декабря 2024 года произошло непоправимое: Тигран перенёс клиническую смерть и впал в кому. Режиссёр скончался в конце сентября в возрасте 59 лет.
