Забота о маме или сыночка-корзиночка? Что сказала Карина Мейханаджян в шоу Иды Галич

Звезда стендапа Карина Мейханаджян высказалась о так называемых "маминых сыновьях".

В эфире шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики" комикесса заявила, что не считает заботу о матери основанием для критики. По её мнению, в интернете мужчин часто несправедливо называют "сыночками-корзиночками" и ставят в категорию "красных флагов" только за то, что они проявляют теплоту и внимание к своим мамам.

"Очень много роликов про то, что он "очень сильно любит свою мать". Так она его родила, может хоть немного уважения женщине?" — подчеркнула Карина.

Подписчики Галич высказались по поводу данного заявления.

"Так дело не в том, что родила, а дело в том, что не сепарировались";

"Нужно заботиться о жене и про маму не забывать. Особенно когда мама уже в возрасте и сыночек у неё один";

"Никто не говорит о том, что не надо любить, уважать, дарить подарки и всё такое. Но на первое место ставится жена", — писали фолловеры под постом блогера.