10 килограммов за две недели: Мария Кожевникова раскрыла секрет своего похудения

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как смогла сбросить 10 лишних килограммов всего за две недели.

Звезда сериала "Универ" избавилась от лишнего жира во время лечебного голодания. В течение 14 дней она употребляла только воду и различные травяные отвары под наблюдением врачей. Затем ещё две недели она постепенно выходила из голодовки. В первый день после завершения отказа от пищи актриса позволила себе лишь один разрешённый продукт — помидор.

В мае 2025 года Кожевникова рассказала, что смогла сбросить 10 килограммов благодаря препарату для лечения ожирения. По словам актрисы, сейчас она питается дважды в день и регулярно выполняет физические упражнения.

Кожевникова призналась, что долгое время не могла похудеть после рождения четвёртого ребёнка, а в 2024 году врачи поставили ей диагноз — преддиабет. Артистка отметила, что стремится достичь отметки в 55 килограммов.

Мария подчеркнула, что процесс снижения веса у каждого человека проходит по-разному и должен обязательно контролироваться специалистом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
