Шоу-бизнес

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) вновь оказался в центре внимания. Его недавняя песня, посвящённая лидеру КНДР Ким Чен Ыну, вызвала широкий резонанс не только в России, но и за её пределами. Для многих поклонников этот музыкальный шаг стал символом культурного сближения России и Северной Кореи, а для экспертов — поводом задуматься о перспективах Шамана на азиатской сцене.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов сравнил возможный путь артиста с феноменом Витаса, чья карьера в Азии развивалась стремительно и принесла ему огромную популярность.

"Китайцы, корейцы очень любят необычное творчество, им нравится нечто инопланетное. И Витас в этом смысле очень попал под тот типаж, который интересен азиатам. Ярослав Дронов в этом смысле тоже довольно подходящая фигура для раскрутки именно в азиатской музыкальной сфере", — цитирует Сергея Соседова Общественная Служба Новостей.

Восточная аудитория и её вкусы

Чтобы понять, почему Азия может стать благодатной почвой для творчества Шамана, стоит вспомнить, как устроена музыкальная культура региона. В странах вроде Китая, Южной Кореи и Японии артист — это не просто певец, а часть большой индустрии эмоций, визуала и философии. Там ценят артистизм, харизму и запоминающийся образ.

Шаман уже обладает этими качествами. Его яркие клипы, патриотическая тематика и узнаваемый голос формируют уникальный почерк, который способен заинтересовать аудиторию, привыкшую к перформансам уровня K-pop и J-rock.

По словам Соседова, восточная публика падка на необычное звучание и выразительную внешность.

"Я полагаю, что у певца великое будущее в Китае. Вспомните, как это было с Полиной Гагариной, её тоже часто приглашали в Китай, и она там стала суперзвездой. Падки азиаты на красивый вокал и немного эльфийскую внешность. Мне кажется, что Дронов тоже сможет добиться успеха в Азии", — подчеркнул Соседов.

А что если Шаман запоёт по-корейски?

Сергей Соседов уверен, что записанный на корейском или китайском языке альбом стал бы для артиста прорывом. Азиатские слушатели ценят, когда иностранный исполнитель проявляет уважение к их культуре. Такой шаг не только укрепил бы дружеские отношения между странами, но и вывел бы Шамана в топ региональных чартов.

"Особый восторг и народную любовь певец получит, если запишет альбом или песню на национальном языке представителей КНДР", — отметил Соседов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
