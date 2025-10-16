Погребняк восхитила маркетинговая идея: как в магазинах Тюмени привлекают беременных покупательниц

Блогер Мария Погребняк оценила гениальный маркетинговый ход в магазинах Тюмени.
В одном из тюменских магазинов придумали необычный маркетинговый ход: набор для внезапной тяги к солёному — банка огурцов и тест на беременность.
Многодетная мать назвала это настоящим "ходом конём"
"Я, пожалуй, тогда ещё и к селёдке тест приложила бы", — шутит она.
Звезда Интернета обратилась к своим подписчикам, поинтересовавшись у них, а на что их тянуло во время беременности.
"Мороженое закусывала семечками и арбузом. Странное сочетание такое, но вкуснота-то какая";
"Антоновка. Муж раз в неделю по несколько кг мне покупал. Сложнее было весной, искать на рынках остатки у частников";
"Солёные огурцы ела трёхлитровыми банками. Утром открывала и до вечера всё съедала. И как это всё в меня влезало", — писали фолловеры под постом Марии.
Медики объясняют тягу к солёному гормональными колебаниями. Во время беременности увеличивается уровень гормонов, таких как эстроген и прогестерон. Это способно влиять на вкусовые предпочтения женщины, повышая интерес к определённым вкусам, в том числе к солёной пище.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.