Не знаю, что со мной творится: Натан признался в состоянии, которое пугает даже его

Шоу-бизнес

Рэпер Натан остаётся одной из самых узнаваемых фигур российской сцены. 39-летний артист активно записывает новые треки, выступает на концертах и нередко появляется на светских мероприятиях. Несмотря на плотный график, певец старается уделять время семье. На этот раз он стал гостем pre-party премии Жара Media Awards, совпавшей с девятилетием телеканала "Жара TV". Мероприятие прошло в московском Flava Event Dom, где Натан выступил со своим музыкальным сетом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натан

Во время общения с изданием VOICE исполнитель неожиданно откровенно рассказал о своём ментальном состоянии. По его словам, в последнее время он столкнулся с сильной тревожностью и приступами паники, из-за которых вынужден принимать лекарства.

"Прямо сейчас мне очень тревожно. Я уже третий день в состоянии с постоянными паническими атаками. Не знаю, что со мной творится, может быть, возраст, под 40 лет походу… Не совру, если скажу, что ношу с собой седативные медикаменты", — отметил артист Натан.

Музыкант признался, что подобных состояний у него раньше не было. Он предположил, что причиной могли стать постоянные перелёты, недосып и высокий уровень стресса. По его словам, в последнее время он спит по 5-6 часов, а выступления следуют одно за другим без перерывов.

"Пока что не по себе. Наверное, просто накопилось всё: плохой сон, перелёты, спишь по 5-6 часов. Я пришёл быстренько сюда всех увидеть, поздравить, выступить и уехать спать", — добавил музыкант.

Музыка и баланс между работой и отдыхом

Жизнь артиста редко бывает размеренной. Натан — не исключение. За последние месяцы он выпустил несколько синглов и активно гастролировал по России и СНГ. Однако, как отмечают психологи, даже любимое дело может вызывать выгорание, если человек долгое время живёт в режиме постоянного напряжения. Недосып и эмоциональные перегрузки напрямую влияют на работу нервной системы.

В индустрии развлечений подобное состояние — не редкость. Артисты часто сталкиваются с необходимостью поддерживать публичный имидж и одновременно справляться с личными трудностями. Для восстановления эмоционального равновесия им рекомендуют практиковать осознанный отдых: медитации, йогу, дыхательные упражнения или хотя бы короткие прогулки без телефона.

Семья как источник поддержки

Несмотря на то что личная жизнь певца не раз становилась предметом обсуждения, сейчас Натан и его супруга Анастасия Швецова выглядят гармонично. В конце сентября пара отметила девятую годовщину свадьбы — агатовую. Фотографии с праздника они опубликовали в соцсетях, где выглядели счастливыми и спокойными.

История их отношений не всегда была безоблачной. Осенью прошлого года стало известно, что во время съёмок шоу "Звёзды в джунглях" Натан допустил измену. Тогда в прессе писали о его романах с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Татьяной Липницкой (Бьянкой). Несмотря на скандал, Швецова нашла в себе силы простить мужа.

Поклонники отмечают, что именно после примирения с супругой Натан стал выглядеть спокойнее и чаще говорить о семье. Он не скрывает, что жена стала для него опорой и помогает восстанавливаться после эмоциональных спадов.