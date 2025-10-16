Прохор Шаляпин раскрыл правду о зарплате родственника — шокирующие подробности

Певец Прохор Шаляпин рассказал, какую зарплату получает его отчим.

Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Прохор Шаляпин

Артист напомнил о том, что он человек из региона, поэтому он хорошо осведомлён о заработной плате людей по стране. Он отметил, что 100 тысяч рублей это считается хорошей зарплатой.

"Отчим у меня работает в волгоградском водоканале и получает сорок тысяч рублей. На заводе парни получают 50 тысяч рублей в регионах", — сказал Шаляпин в шоу "Кисс Знакомства".

Он отметил, что и он сам зарабатывал очень мало, когда пел в хоре. Артист рассказал, что долгое время был самозанятым.

Прохор Шаляпин сейчас живёт на широкую ногу и успешно вкладывает деньги в недвижимость. Недавно артист приобрёл квартиру в Москве стоимостью около 10 миллионов рублей — специально для своей матери, чтобы она могла перебраться ближе к сыну. Средства на покупку певец заработал благодаря участию в рекламных проектах.

Исполнитель полностью обустроил жильё: сделал капитальный ремонт и приобрёл всё необходимое до мельчайших деталей. Для отчима он выделил отдельную комнату. Супруги уже давно спят раздельно, поскольку мужчина неравнодушен к алкоголю. Сам Прохор не осуждает его за это и признаётся, что рад, когда отчим может немного расслабиться и поднять себе настроение.

За улыбчивым образом Шаляпина скрывается непростое прошлое. Недавно он откровенно рассказал, что вырос в неблагополучной семье — однажды отец пытался напасть на него и мать с ножом. По словам певца, он давно оставил те события позади и не позволяет прошлому влиять на настоящее. Более того, артист считает, что пережитые в детстве трудности делают человека только сильнее.

