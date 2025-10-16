Тайна перестала быть тайной: Гарифуллина назвала день, когда сказала да Воробьёву

Точная дата торжества Аиды Гарифуллиной и Алексея Воробьёва, о котором поклонники гадали долгое время, наконец стала известна. Оперная певица опубликовала снимок с обручальными кольцами и подписала его датой, положив конец спорам о том, когда пара узаконила свои отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Angeewiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аида Гарифуллина

Как стало известно о свадьбе

Фотография, на которой Аида и Алексей держатся за руки, появилась в официальном аккаунте певицы. На снимке чётко видны кольца — символ начавшейся новой главы в их жизни. В подписи Гарифуллина ограничилась лаконичной фразой: "15.04.2025".

Этот пост стал первым официальным подтверждением того, что брак действительно состоялся весной.

Ответ Алексея не заставил себя ждать.

"Душа моя, я тебя люблю", — написал артист Алексей Воробьёв.

На это певица ответила не менее трогательно.

"А я тебя, моя радость", — написала Аида Гарифуллина.

Реакция публики

Публикация мгновенно вызвала бурю эмоций у поклонников обоих артистов. Комментарии под постом заполнились поздравлениями и пожеланиями счастья. Среди них — слова благодарности, восторга и радости.

"Вы замечательная пара", "Безграничной любви и счастья вашей семье", "Счастья вам всегда", — пишут пользователи.

Фанаты, долго следившие за их отношениями, отметили, что именно с этой публикации тайна их союза перестала быть загадкой.

Торжество в Грибоедовском дворце

Известно, что церемония прошла в одном из самых известных дворцов бракосочетания Москвы — Грибоедовском. Это место нередко выбирают для закрытых мероприятий звёзды и общественные деятели.

На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. По данным источников из окружения артистов, торжество прошло в тёплой, камерной атмосфере, без публичности и широких репортажей.

История отношений

Долгое время Гарифуллина и Воробьёв не комментировали слухи о своём романе. О том, что между ними существуют тёплые чувства, впервые начали говорить после нескольких совместных мероприятий и появления пары на красных дорожках.

Однако артисты тщательно избегали вопросов о личной жизни. Лишь спустя время стало ясно, что их связывают не просто дружеские отношения.

Воробьёв известен как певец, актёр и режиссёр, активно работающий как в России, так и за рубежом. Гарифуллина — признанная звезда мировой оперной сцены, выступающая на лучших площадках Европы и США. Несмотря на разный жанр и стиль творчества, их объединяет музыка — именно она, по словам близких друзей, стала точкой сближения.

Совместные проекты и общие интересы

Поклонники отмечают, что артисты не раз пересекались на музыкальных фестивалях и концертах. Несколько лет назад Алексей Воробьёв выступал с авторскими композициями на одном из благотворительных вечеров, где также пела Аида. С тех пор, по словам очевидцев, между ними установилось творческое взаимопонимание.

Оба артиста предпочитают не афишировать личное. Гарифуллина всегда подчёркивала, что для неё главное — гармония и уважение в отношениях, а не публичность. Воробьёв неоднократно заявлял, что хочет уберечь свою личную жизнь от лишнего внимания.