Секретная связь: София Кальчева призналась в любви Николаю Баскову — откровенное фото взорвало сеть

Бывшая возлюбленная певца Николая Баскова София Кальчева показала пикантное фото с артистом.
Девушка разместила в своём личном блоге провокационный снимок, на котором она и именинник запечатлены в постели. Помимо этого, Кальчева посвятила Николаю Баскову тёплые слова, подчеркнув, что он до сих пор занимает особое место в её жизни.
"Николай, с днём рождения тебя! Желаю тебе здоровья! Ты не оставляешь никогда никого равнодушным. Люблю и ненавижу! Остальное по телефону… Я знаю, самый веселый, сумасшедший период жизни был со мной. Твоя Сонька золотая", — призналась артистка в соцсети, вызвав бурное обсуждение.
Множество пользователей поддержали слова Софии и присоединились к поздравлениям именинника.
Напомним, что София Кальчева и Николай Басков встречались примерно 10 лет назад. Многие поклонники жалеют, что отношения пары не переросли в брак.
Басков отмечал, что София была для него человеком, который отлично ощущал настроение и ситуацию, и порой даже слова были лишними. Он признавал, что иногда мог раздувать мелкие конфликты, вспылить или сказать лишнее в споре.
Ранее Кальчева объясняла причины расставания с певцом. Как выяснилось, между ними не было серьёзных конфликтов или измен. Девушка отметила, что устала от постоянных гастролей артиста и хотела, чтобы её мужчина больше времени проводил с ней.
