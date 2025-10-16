Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествия без границ: как частные самолёты становятся доступнее чем когда-либо
Собака вместо косметолога: вот что действительно помогает женщинам оставаться молодыми
Франция начиналась с этого вкуса: нежный соус, который превращает курицу в искусство
Когда дилеры потеряли власть: народ нашёл лазейку и построил собственный путь к иномаркам
Город, пробки, бензин — забудьте обо всём: вот что значит комфорт на колёсах
Российский бум здорового питания: белковые продукты устанавливают рекорды
Итальянцы так не делают: главный миф о варке пасты, в который до сих пор верят все
Мир звуков остаётся закрытым: детство без слов превращается в борьбу за каждую фразу
Наклоните голову — и забудьте про слабые корни: секрет, который не покажут в рекламе шампуня

Секретная связь: София Кальчева призналась в любви Николаю Баскову — откровенное фото взорвало сеть

1:37
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная певца Николая Баскова София Кальчева показала пикантное фото с артистом.

Певец Николая Басков
Фото: ВК-аккаунт Николая Баскова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Николая Басков

Девушка разместила в своём личном блоге провокационный снимок, на котором она и именинник запечатлены в постели. Помимо этого, Кальчева посвятила Николаю Баскову тёплые слова, подчеркнув, что он до сих пор занимает особое место в её жизни.

"Николай, с днём рождения тебя! Желаю тебе здоровья! Ты не оставляешь никогда никого равнодушным. Люблю и ненавижу! Остальное по телефону… Я знаю, самый веселый, сумасшедший период жизни был со мной. Твоя Сонька золотая", — призналась артистка в соцсети, вызвав бурное обсуждение.

Множество пользователей поддержали слова Софии и присоединились к поздравлениям именинника.

Напомним, что София Кальчева и Николай Басков встречались примерно 10 лет назад. Многие поклонники жалеют, что отношения пары не переросли в брак.

Басков отмечал, что София была для него человеком, который отлично ощущал настроение и ситуацию, и порой даже слова были лишними. Он признавал, что иногда мог раздувать мелкие конфликты, вспылить или сказать лишнее в споре.

Ранее Кальчева объясняла причины расставания с певцом. Как выяснилось, между ними не было серьёзных конфликтов или измен. Девушка отметила, что устала от постоянных гастролей артиста и хотела, чтобы её мужчина больше времени проводил с ней.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Полезно знать
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Когда дилеры потеряли власть: народ нашёл лазейку и построил собственный путь к иномаркам
Город, пробки, бензин — забудьте обо всём: вот что значит комфорт на колёсах
Российский бум здорового питания: белковые продукты устанавливают рекорды
Итальянцы так не делают: главный миф о варке пасты, в который до сих пор верят все
Мир звуков остаётся закрытым: детство без слов превращается в борьбу за каждую фразу
Наклоните голову — и забудьте про слабые корни: секрет, который не покажут в рекламе шампуня
Вековое суеверие о чёрных кошках рухнуло: дело не в средневековой магии, а в психологии
Этот продукт стимулирует рост мышц лучше протеина: сенсационное открытие ученых
Невозможно, говорили соседи — но черешня из косточки дала урожай быстрее, чем ожидалось
Прохор Шаляпин раскрыл правду о зарплате родственника — шокирующие подробности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.