Крики, визг и кровь на полу: певица Слава рассказала, чем закончился её обычный завтрак

Певица Слава пережила тревожное утро, которое началось с обычной чашки кофе, но закончилось настоящей паникой. В своём блоге артистка призналась, что произошёл инцидент, напугавший её до дрожи — пострадал один из её домашних питомцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

По словам Анастасии Сланевской, всё случилось утром 15 октября. Пока певица готовила завтрак, из соседней комнаты донеслись крики и визг. Она поспешила туда и увидела, что одна из её собак по кличке Соня зажала в угол другую — меньшую по размеру — и укусила.

"Я Соню отодвигаю, беру эту собаку. Весь пол в крови. Всё в крови. Я вся в крови. Было такое ощущение, что она откусила ей ногу. Жужа лает, плита горит, Соня в шоке, я в шоке", — рассказала певица.

Слава призналась, что ей трудно было описывать произошедшее без крепких слов. Перепуганная хозяйка сразу обработала рану пострадавшего питомца и уложила его отдыхать. Через несколько минут собака уже вела себя спокойно и даже начала играть, будто ничего не произошло.

Этот случай напомнил певице, насколько важно следить за поведением животных, даже если они живут вместе давно. Собаки, как и люди, могут неожиданно проявить ревность или испуг.

Почему собаки могут нападать друг на друга

Домашние питомцы нередко конфликтуют, особенно если живут в одном доме и делят территорию, игрушки или внимание хозяина. Поведение Сони — не редкость. Эксперты по поведению животных отмечают, что агрессия может проявляться по множеству причин: от ревности до неудачного момента игры.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют наблюдать за питомцами, особенно во время кормления и активных игр. При малейших признаках агрессии лучше развести собак по разным комнатам и дать им время успокоиться.

Инцидент у Славы закончился благополучно, но стал важным напоминанием: даже самые добрые питомцы могут повести себя непредсказуемо. Главное — не терять самообладание и быть готовым действовать быстро.