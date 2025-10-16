Вероника Степанова отпраздновала годовщину свадьбы: что известно о семье популярного психолога

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клинический психолог и блогер Вероника Степанова и её муж отметили жемчужную свадьбу.

Фото: Инстаграм Вероники Степановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Психолог Вероника Степанова с мужем

Гуру психологии опубликовала в социальных сетях фото на морском побережье в компании супруга. Фотосессия была приурочена к годовщине совместной жизни.

"Сегодня у нас жемчужная свадьба — 30 лет совместной жизни. Годовщина свадьбы похожа на жемчужное ожерелье: все прожитые годы нанизываются друг на друга", — написала под снимком Вероника.

Степанова замужем за мужчиной по имени Николай. Род деятельности своего избранника знаменитость не раскрывает. У пары две дочери: Александра и Серафима. Семья психолога живёт в Мексике.

Блогер стала известна благодаря провокационным видео, в которых создаёт психологические портреты знаменитостей, участников популярных реалити-шоу и персонажей фильмов, а также подробно разбирает актуальные психологические темы, включая абьюз и харассмент.

Ранее Степанова обвинила домработницу в ношении своего нижнего белья.