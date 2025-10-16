Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная сказка России: Сочи Парк вновь признан лучшим — и готовит сюрприз
Кусты будто ожили: простой раствор, после которого смородина больше не болеет
Почему крем-суп в ресторане всегда нежный, как шёлк, а дома — водянистый: разница в простом действии
Маркетинг вместо здоровья: продукты с пометкой фитнес оказались пустышкой
Осенние капризы организма: тело само говорит, чего ему не хватает, — важно правильно услышать
Привычка дороже технологий: почему тысячи россиян всё ещё выбирают Весту вместо китайцев
Рынок аренды замер, но это затишье перед бурей — что ждёт россиян к концу года
Колёса не крутятся зря: сайкл прожигает жир и рождает зависимость от движения
Собака, датчик и большой скандал: как одно движение лапы обернулось судебным делом против Volvo

Вероника Степанова отпраздновала годовщину свадьбы: что известно о семье популярного психолога

1:09
Шоу-бизнес

Клинический психолог и блогер Вероника Степанова и её муж отметили жемчужную свадьбу.

Психолог Вероника Степанова с мужем
Фото: Инстаграм Вероники Степановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Психолог Вероника Степанова с мужем

Гуру психологии опубликовала в социальных сетях фото на морском побережье в компании супруга. Фотосессия была приурочена к годовщине совместной жизни.

"Сегодня у нас жемчужная свадьба — 30 лет совместной жизни. Годовщина свадьбы похожа на жемчужное ожерелье: все прожитые годы нанизываются друг на друга", — написала под снимком Вероника.

Степанова замужем за мужчиной по имени Николай. Род деятельности своего избранника знаменитость не раскрывает. У пары две дочери: Александра и Серафима. Семья психолога живёт в Мексике.

Блогер стала известна благодаря провокационным видео, в которых создаёт психологические портреты знаменитостей, участников популярных реалити-шоу и персонажей фильмов, а также подробно разбирает актуальные психологические темы, включая абьюз и харассмент.

Ранее Степанова обвинила домработницу в ношении своего нижнего белья.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Рынок аренды замер, но это затишье перед бурей — что ждёт россиян к концу года
Вероника Степанова отпраздновала годовщину свадьбы: что известно о семье популярного психолога
Колёса не крутятся зря: сайкл прожигает жир и рождает зависимость от движения
Собака, датчик и большой скандал: как одно движение лапы обернулось судебным делом против Volvo
Интерьер с характером: новый тренд навсегда выгоняет стерильные стены из квартир
Горнолыжный Сочи: битва за туриста началась — кто предложит лучшие условия
Ветрянка возвращается: вирус вспыхнул на фоне падения коллективного иммунитета
Гималаи стоят на чужих плечах: учёные нашли то, что может вызвать землетрясение века
Ошибка большинства спортсменов — они качают только вверх, забывая, где прячется настоящий прогресс
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.