Вероника Степанова отпраздновала годовщину свадьбы: что известно о семье популярного психолога

Клинический психолог и блогер Вероника Степанова и её муж отметили жемчужную свадьбу.
Гуру психологии опубликовала в социальных сетях фото на морском побережье в компании супруга. Фотосессия была приурочена к годовщине совместной жизни.
"Сегодня у нас жемчужная свадьба — 30 лет совместной жизни. Годовщина свадьбы похожа на жемчужное ожерелье: все прожитые годы нанизываются друг на друга", — написала под снимком Вероника.
Степанова замужем за мужчиной по имени Николай. Род деятельности своего избранника знаменитость не раскрывает. У пары две дочери: Александра и Серафима. Семья психолога живёт в Мексике.
Блогер стала известна благодаря провокационным видео, в которых создаёт психологические портреты знаменитостей, участников популярных реалити-шоу и персонажей фильмов, а также подробно разбирает актуальные психологические темы, включая абьюз и харассмент.
Ранее Степанова обвинила домработницу в ношении своего нижнего белья.
