Я приеду с деньгами: Анна Седокова делится пикантной перепиской с тайным поклонником

Певица Анна Седокова хвастается вниманием состоятельного поклонника и публикует переписку откровенную с бойфрендом.

Певица Анна Седокова

42-летняя звезда продолжает подогревать интерес публики намёками на появление нового возлюбленного. Сегодня артистка разместила в своём блоге фрагменты переписки с мужчиной, который настойчиво предлагает встретиться и засыпать её подарками. В сообщениях он пишет, что готов привезти деньги и преподнести брендовую сумку от Louis Vuitton.

"Ты готова, чтобы я приехал сейчас? Ты скажи, куда ехать и я приеду со всем обещаю", — пишет он.

Тем не менее Анна не раскрывает, кто именно этот щедрый мужчина — новый бойфренд или просто поклонник из интернета.

"Не, ну хорош, да? Но я не могу. У меня ещё Феллини не смотрен!" — ответила певица на его настойчивость.

Страница исполнительницы "Шантарам" также наполнена снимками с пышными букетами роз. Недавно издание "СтарХит" запечатлело, как Анна нежно обнимается с Андреем Гавриленко — бывшим руководителем Фонда развития спорта и спортивного туризма "Ладога Трофи Рейд".

Ранее друг баскетболиста Яниса Тиммы, Гатис Лининьшов, утверждал, что Седокова якобы состояла в отношениях с российским футболистом, когда была замужем.

Сама Анна слухи не комментирует, однако в личном блоге продолжает оставлять намёки — её новый избранник, по всей видимости, связан со спортом. Накануне певица посетила футбольный матч Россия — Боливия, а дома её ожидали свежие букеты и восьмилетний сын с шарфом болельщика.

Напомним, в начале года Седокова пережила трагическое событие — её бывший супруг ушёл из жизни в день рождения артистки. После этого на певицу обрушилась волна критики: многие обвинили её в произошедшем. Особенно резко высказались родители баскетболиста.

Из-за шквала негативных комментариев Седокова ограничила возможность писать под своими постами — теперь это доступно лишь близким друзьям.