Участницу шоу Голос убили за границей: чем закончилась для неё рабочая поездка в Таиланд

26-летнюю участницу Голоса убили в Таиланде. Надежды обрести работу за рубежом обернулись трагедией. 

Чиангмай
Фото: commons.wikimedia.org by Hansa Tangmanpoowadol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чиангмай

Как пишет Telegram-канал Shot, вокалистка Вера К, которая участвовала в шоу "Голос", стала жертвой жестокого преступления в Таиланде.

Несколько месяцев назад девушка откликнулась на предложение о работе моделью в Бангкоке. По данным СМИ, после прибытия в страну девушку вывезли в соседнюю Мьянму, где её принудили работать в интернет-центре, занимающемся мошенническими схемами.

В начале октября певица перестала выходить на связь с родными. Позднее близкие получили сообщение о её гибели.

На днях неизвестные сообщили близким Веры, что девушки уже нет в живых. Её якобы убили с целью трансплантации органов. Тело участницы "Голоса", по некоторым данным, кремировали.

Ранее сообщалось, что мечта о карьере за границей обернулась настоящим кошмаром для 24-летней уроженки маленького села под Читой. Девушку продали в рабство, ей чудом удалось бежать из плена.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
