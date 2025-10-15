Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урсула фон дер Ляйен идёт ва-банк: ЕС готовится к открытой борьбе с Трампом из-за климата
Трамп раскрыл истинные намерения Путина по Украине
От таблеток до фитнес-мании: мода, которая закончится больничной койкой и испорченным желудком
Суд наказал Победу: отказались вернуть деньги за билеты, а теперь заплатят втрое больше
Бритни Спирс ответила на мемуары бывшего мужа: загадочный пост о семье и уважении
Иностранный паспорт — проблема? Шикунов ответил Станковичу на обидные слова
Трамп спас военных: президент нашёл способ заплатить армии — остальные в пролёте
Трамп объявил войну Мадуро: секретные операции ЦРУ стартуют сейчас
Орбан раскрыл главный секрет встречи с Трампом: чего ждать Венгрии и США

Иван Дорн уменьшил число голых появлений перед детьми: что изменилось в жизни певца

2:00
Шоу-бизнес

Певец Иван Дорн рассказал, что заставило его почти отказаться от хождения по дому голышом.

Певец Иван Дорн
Фото: ВК-аккаунт Ивана Дорна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Иван Дорн

Исполнитель хита "Стыцамэн", ранее признававшийся, что дома может находиться без одежды в присутствии своих детей, сообщил, что теперь делает это значительно реже.

"Сейчас уже полюсы меняются. Жена уже строже на это реагирует. Говорит: "Слушай, ну дети уже взрослее, давай хотя бы в трусах". Сейчас мы уже начинаем в трусах ходить, уменьшаем количество моих появлений голым перед детьми", — поделился 36-летний Дорн в беседе с журналистом Юрием Дудём*.

На данный момент его дочери Василисе 11 лет, а сыну Ивану — 10 лет.

Музыкант также пояснил, почему не считает подобное поведение чем-то предосудительным.

В 2020 году в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак Дорн уже рассказывал, что не стесняется быть нагим при своих детях (тогда дочери было пять лет). Он отмечал, что предпочитает спать без одежды и не видит смысла специально одеваться, чтобы, например, выйти в ванную комнату. По словам исполнителя, его дочь с раннего возраста знает, "что у него там болтается", и ещё в три года задавала вопросы о мужских половых органах.

Украинский музыкант женат с 2013 года на своей однокласснице Анастасии Новиковой. В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции России на Украине, после чего был включён в список артистов, которым запрещено проводить концерты в РФ. Позднее Дорн сообщил о прекращении сотрудничества с российскими исполнителями и брендами, а его лейбл закрыл музыкальный каталог для России и Белоруссии. Сейчас певец живёт вместе с семьёй в Париже.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Последние материалы
Стрижка под зиму? Даже ежевике нужна своя парикмахерская: способ приручить колючего красавца
Каменные ловушки, которые не смогли разгадать инки: что скрывали вершины Чили
Электромобиль будущего может стоить дешевле смартфона — и это не шутка
57-летняя женщина раскрыла секрет похудения на 13 кг за полгода: этот завтрак изменил её жизнь
Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн
От палубы до столовой: забытый секрет выживания вызывает ностальгию и воспоминания о детстве
Там, где нет позы и показухи: тренировка, которая делает мужчину крепким изнутри
Невидимые дирижёры здоровья: микроэлементы, о которых молчат, управляют вашим настроением и энергией
Новый виток нефтяной истории: правительство России принимает смелое решение
Эти породы кошек живут дольше, чем некоторые браки: настоящие генетические чемпионы по долголетию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.