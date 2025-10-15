Иван Дорн уменьшил число голых появлений перед детьми: что изменилось в жизни певца

Шоу-бизнес

Певец Иван Дорн рассказал, что заставило его почти отказаться от хождения по дому голышом.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Дорна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Иван Дорн

Исполнитель хита "Стыцамэн", ранее признававшийся, что дома может находиться без одежды в присутствии своих детей, сообщил, что теперь делает это значительно реже.

"Сейчас уже полюсы меняются. Жена уже строже на это реагирует. Говорит: "Слушай, ну дети уже взрослее, давай хотя бы в трусах". Сейчас мы уже начинаем в трусах ходить, уменьшаем количество моих появлений голым перед детьми", — поделился 36-летний Дорн в беседе с журналистом Юрием Дудём*.

На данный момент его дочери Василисе 11 лет, а сыну Ивану — 10 лет.

Музыкант также пояснил, почему не считает подобное поведение чем-то предосудительным.

В 2020 году в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак Дорн уже рассказывал, что не стесняется быть нагим при своих детях (тогда дочери было пять лет). Он отмечал, что предпочитает спать без одежды и не видит смысла специально одеваться, чтобы, например, выйти в ванную комнату. По словам исполнителя, его дочь с раннего возраста знает, "что у него там болтается", и ещё в три года задавала вопросы о мужских половых органах.

Украинский музыкант женат с 2013 года на своей однокласснице Анастасии Новиковой. В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции России на Украине, после чего был включён в список артистов, которым запрещено проводить концерты в РФ. Позднее Дорн сообщил о прекращении сотрудничества с российскими исполнителями и брендами, а его лейбл закрыл музыкальный каталог для России и Белоруссии. Сейчас певец живёт вместе с семьёй в Париже.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом