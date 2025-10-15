Мировой успех певицы Валерии: песня звезды прошла отборочный тур Грэмми

Певица Валерия сообщила об успешном прохождении отборочного тура премии "Грэмми"

Композиция звезды под названием "Исцелю" успешно преодолела предварительный этап музыкальной премии "Грэмми". Песня вошла в перечень произведений, которые будут прослушаны членами Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи для формирования списка номинантов.

"Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет", — гласит сообщение артистки на её официальном сайте.

Исполнительница выразила признательность своей творческой команде. Валерия подчеркнула вклад старшего сына Артемия, который выступил идейным вдохновителем проекта и исполнительным продюсером. Отдельные слова благодарности она адресовала саунд-продюсеру, аранжировщику и всем музыкантам, принявшим участие в записи трека "Исцелю".

"Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков Грэмми. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение", — резюмировала Валерия.

