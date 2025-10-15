Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
57-летняя женщина раскрыла секрет похудения на 13 кг за полгода: этот завтрак изменил её жизнь
Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн
От палубы до столовой: забытый секрет выживания вызывает ностальгию и воспоминания о детстве
Там, где нет позы и показухи: тренировка, которая делает мужчину крепким изнутри
Новый виток нефтяной истории: правительство России принимает смелое решение
Эти породы кошек живут дольше, чем некоторые браки: настоящие генетические чемпионы по долголетию
Невидимые дирижёры здоровья: микроэлементы, о которых молчат, управляют вашим настроением и энергией
Белые, тёмные или в тон двери: какой плинтус делает квартиру дороже на вид
Главная ошибка тех, кто хочет нарастить мышцы — вот как не попасть в ловушку лишнего веса

Ксения Бородина в ловушке: мошенники взломали её аккаунт — вот что она советует поклонникам

Шоу-бизнес

Социальную сеть телеведущей Ксении Бородиной взломали. Мошенники уже начали прогревать аудиторию телезвезды к "чему-то особенному". 

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина

Аферисты добрались до аккаунта звезды "Дома-2". Злоумышленники готовят аудиторию к обману с выманиваем денег. От лица Ксении заявляется, что публику ждёт нечто уникальное.

"Прошу вас до моего официального видео-обращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством вышеуказанного аккаунта!" — предупредила Ксения в своем Telegram-канале.

В августе 2025 года стало известно, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунтам блогеров Иды Галич и Елены Блиновской.

Ида Галич сообщила, что её профиль в социальной сети, на который были подписаны 7 миллионов человек, был взломан. От её имени мошенники публиковали посты и приглашали подписчиков принять участие в якобы проводимом конкурсе. По словам блогера, часть людей поверила в эти сообщения и понесла финансовые убытки. Галич предостерегла поклонников от перевода средств незнакомцам, если они получат подобные просьбы от её аккаунта.

Аккаунт Елены Блиновской в Instagram* также подвергся взлому. На странице появились три "истории", имитирующие возвращение блогера после продолжительного отсутствия. В них упоминался некий сюрприз для аудитории, детали которого якобы можно было узнать по ссылке в шапке профиля.

Переход по ссылке вёл на фальшивый сайт, замаскированный под розыгрыш. Пользователям предлагалось "крутить колесо" для получения выигрыша. На третьем вращении показывался главный приз — 290 тысяч рублей. После этого "победителей" перенаправляли в чат с ботом, выдающим себя за менеджера, который запрашивал номер банковской карты для "вывода" денежных средств.

* - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Новости спорта
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Последние материалы
Место, где туристы могут пить чай по-японски, печь пироги по-русски и гладить хаски — всё в одном маршруте
Финансовый закат: какой банковский продукт скоро станет историей
Кожа сыпется, ногти трещат — осень мстит красоте: неожиданное средство спасает маникюр без химии
Никакого ремонта — а кухня будто новая: стильные приёмы, которые меняют всё за выходные
Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы
Без ядов и химии, но с хитростью — фруктовые ловушки спасают растения от улиток
15 минут на спасение: как ксенопротез помогает военным врачам обмануть смерть
Как японцы заставили кофе дрожать — десерт, который выглядит как волшебство
Масло дороже золота: почему обслуживание Bugatti похоже на хирургическую операцию
Новый сериал от зоопарка для уставших москвичей: оторваться от экрана просто невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.