Ксения Бородина в ловушке: мошенники взломали её аккаунт — вот что она советует поклонникам

Социальную сеть телеведущей Ксении Бородиной взломали. Мошенники уже начали прогревать аудиторию телезвезды к "чему-то особенному".

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Ксения Бородина

Аферисты добрались до аккаунта звезды "Дома-2". Злоумышленники готовят аудиторию к обману с выманиваем денег. От лица Ксении заявляется, что публику ждёт нечто уникальное.

"Прошу вас до моего официального видео-обращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством вышеуказанного аккаунта!" — предупредила Ксения в своем Telegram-канале.

В августе 2025 года стало известно, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунтам блогеров Иды Галич и Елены Блиновской.

Ида Галич сообщила, что её профиль в социальной сети, на который были подписаны 7 миллионов человек, был взломан. От её имени мошенники публиковали посты и приглашали подписчиков принять участие в якобы проводимом конкурсе. По словам блогера, часть людей поверила в эти сообщения и понесла финансовые убытки. Галич предостерегла поклонников от перевода средств незнакомцам, если они получат подобные просьбы от её аккаунта.

Аккаунт Елены Блиновской в Instagram* также подвергся взлому. На странице появились три "истории", имитирующие возвращение блогера после продолжительного отсутствия. В них упоминался некий сюрприз для аудитории, детали которого якобы можно было узнать по ссылке в шапке профиля.

Переход по ссылке вёл на фальшивый сайт, замаскированный под розыгрыш. Пользователям предлагалось "крутить колесо" для получения выигрыша. На третьем вращении показывался главный приз — 290 тысяч рублей. После этого "победителей" перенаправляли в чат с ботом, выдающим себя за менеджера, который запрашивал номер банковской карты для "вывода" денежных средств.

* - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ