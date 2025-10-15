Место для поклонников закрыто: Решетова заговорила о переменах, начавшихся два года назад

Модель Анастасия Решетова предпочитает не афишировать личную жизнь, но на днях всё же сделала редкое признание. В своём блоге она показала роскошные корзины цветов и неожиданно раскрыла, что уже два года находится в серьёзных отношениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Решетова

Журналисты попытались узнать имя загадочного избранника, однако модель предпочла сохранить интригу. Вместо этого она подчеркнула, что в её жизни давно нет места случайным ухажёрам или "тайным поклонникам".

"Тайный поклонник — такое понятие ко мне точно не относится. Уже почти два года в моей жизни есть только один мужчина. Так что никаким "поклонникам" места точно нет", — заявила модель в беседе с Telegram-каналом Super.ru.

По словам близких к ней источников, Решетова счастлива и намеренно бережёт отношения от публичности. После громкого расставания с Тимати она избегает обсуждать личные темы, сосредоточившись на карьере и сыне.

Новая глава в жизни модели

Анастасия призналась, что последние годы стали для неё временем внутреннего роста. Она больше не стремится делиться личными моментами в соцсетях и ценит стабильность. Модель часто говорит о важности эмоционального комфорта, женской самодостаточности и здоровых границ в отношениях.

Ранее Решетова запускала собственный бренд одежды, снималась в рекламных кампаниях и вела подкасты о самореализации. Поклонники отмечают, что внешне и внутренне она изменилась — стала спокойнее, уравновешеннее, увереннее.

После отношений с Тимати, завершившихся в 2020 году, Анастасия долгое время оставалась одна. Её путь к личному счастью отражает тенденцию многих публичных женщин — от громких романов к осознанной тишине и внутреннему балансу.

Сегодня Решетова — пример того, как можно выстраивать новую жизнь без громких заголовков и при этом не терять интерес публики.