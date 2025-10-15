Страшные фото до: удивительное преображение Алисы Аршавиной стало сенсацией

Шоу-бизнес

Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе Аршавиной воссоздали утраченную форму носа после аутоимунного заболевания.

Фото: Инстаграм Алисы Аршавиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Алиса Аршавина

Недавно бывшей жене спортсмена провели завершающий этап реконструкции носа. Об этом сообщил её пластический хирург Денис Агапов. Он также показал, как теперь выглядит 43-летняя пациентка после всех процедур, отметив, что вместе с командой стремился сделать лицо Алисы более гармоничным.

"Мы уже сформировали основные контуры, и теперь завершаем создание того самого "порожка ноздри", чтобы нос выглядел аккуратно и естественно, а не как вырубленный топором!" — рассказал доктор в социальных сетях, опубликовав видео процесса.

Пользователи Сети отметили профессионализм врача и смелость Алисы, которая открыто поделилась историей сложной пластической операции.

Проблемы с носом у бывшей жены футболиста начались после того, как у неё диагностировали аутоиммунное заболевание. Некоторые недоброжелатели предполагали, что нос испортила неудачная пластика или некачественная работа косметолога. Сама Аршавина не раз рассказывала о своих переживаниях, признаваясь, что мечтала вернуть прежнюю внешность.

"Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация — где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе.", — откровенничала Алиса.

Серьёзные проблемы со здоровьем у Аршавиной начались после болезненного расставания с Аршавиным, от которого у неё родилась дочь Есеня.