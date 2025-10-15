Страшные фото до: удивительное преображение Алисы Аршавиной стало сенсацией

Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе Аршавиной воссоздали утраченную форму носа после аутоимунного заболевания.
Недавно бывшей жене спортсмена провели завершающий этап реконструкции носа. Об этом сообщил её пластический хирург Денис Агапов. Он также показал, как теперь выглядит 43-летняя пациентка после всех процедур, отметив, что вместе с командой стремился сделать лицо Алисы более гармоничным.
"Мы уже сформировали основные контуры, и теперь завершаем создание того самого "порожка ноздри", чтобы нос выглядел аккуратно и естественно, а не как вырубленный топором!" — рассказал доктор в социальных сетях, опубликовав видео процесса.
Пользователи Сети отметили профессионализм врача и смелость Алисы, которая открыто поделилась историей сложной пластической операции.
Проблемы с носом у бывшей жены футболиста начались после того, как у неё диагностировали аутоиммунное заболевание. Некоторые недоброжелатели предполагали, что нос испортила неудачная пластика или некачественная работа косметолога. Сама Аршавина не раз рассказывала о своих переживаниях, признаваясь, что мечтала вернуть прежнюю внешность.
"Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация — где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе.", — откровенничала Алиса.
Серьёзные проблемы со здоровьем у Аршавиной начались после болезненного расставания с Аршавиным, от которого у неё родилась дочь Есеня.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.