Не все папики дарят счастье: Бьянка объяснила, как не стать рабыней чужих денег

Шоу-бизнес

Певица Бьянка, известная своей прямотой и независимым взглядом на жизнь, снова оказалась в центре обсуждений — на этот раз из-за своих слов о женщинах, мечтающих о богатых ухажёрах. В личном блоге звезда раскритиковала тех, кто ищет отношения по принципу "кошелёк решает всё", и назвала подобное поведение рабским. Её позиция вызвала бурную реакцию в соцсетях — от одобрения до возмущения.

Бьянка
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бьянка

"Смотрю на тех дам, которые хотят встречаться с папиками… Вы будете просто рабыней в руках совершенно неинтересного, вполне возможно, очень непривлекательного мужчины, который не будет вам дарить даже своё время, с которым будет просто потрясающе скучно", — высказалась Бьянка.

По словам артистки, ей не раз предлагали внимание состоятельные поклонники, но она всегда выбирала свободу и эмоциональную близость, а не материальные бонусы.

"За мной ухаживало очень много очень богатых мужчин. Но я понимала, что это совсем не моя тема", — подчеркнула певица.

Когда деньги становятся клеткой

Тема отношений с обеспеченными мужчинами давно вызывает споры. Для одних женщин финансовая стабильность партнёра — гарантия безопасности, для других — признак зависимости. Бьянка называет такие отношения иллюзией благополучия: внешне они могут казаться идеальными, но внутри часто пусты и не приносят радости.

Психологи подтверждают, что зависимость от партнёра в материальном плане может постепенно разрушать самооценку. Женщина перестаёт чувствовать себя личностью, становится "приложением" к чьей-то жизни. По сути, речь идёт не только о деньгах, но и о контроле — экономическом и эмоциональном.

Бьянка подчёркивает: когда партнёры находятся на одном уровне дохода, им проще сохранить баланс и уважение. В противном случае у одного из них неизбежно возникает чувство превосходства, а у другого — подавленности.

"Общий вайб возможен, если люди имеют примерно одинаковый доход и не зависят друг от друга", — считает певица.

А что если любовь и богатство совпали?

Конечно, никто не говорит, что финансово успешные мужчины не способны на искренние чувства. Но важно, чтобы деньги не становились главным аргументом в пользу отношений. Если в паре царят уважение и равноправие, материальное благополучие может лишь усилить гармонию. Однако, как подчёркивает Бьянка, богатство не должно превращать женщину в "украшение на полке".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
