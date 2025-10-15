Пухлые губки без пластики: девушка Тимати показала, как выглядела в детстве

Шоу-бизнес

Девушка Тимати Валентина Иванова поделилась детскими фотографиями в честь своего дня рождения

Фото: Инстаграм Валентины Ивановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Невеста рэпера Тимати в детстве

Возлюбленная рэпера опубликовала в социальных сетях свои детские снимки. В посте модель, которая несколько месяцев назад впервые стала мамой, отметила, что прошедший год был для неё "поистине важным и значимым", так как она родила дочку.

"Появилась Эмма, и жизнь перевернулась. Впереди нас ждёт столько всего интересного, и я хочу быть твоей любящей мамой, поддержкой и опорой. Я готова писать новую главу жизни с тобой", — написала Иванова.

При этом она не упомянула Тимати и не раскрыла свой возраст. Ранее СМИ выяснили, что Валентина скрывала реальный возраст в социальных сетях, "занижая" его примерно на 10 лет. Позже стало известно, что она родилась в 1993 году, и в этом году ей исполнилось 32 года.

На опубликованных фотографиях Валентина запечатлена в детстве, иногда вместе с мамой. Интерне-пользователи обратили внимание на то, что у Ивановой с детства пухлые губы, так как что возможно она почти не прибегала к процедурам по увеличение губ.

Тимати и Валентина Иванова начали встречаться в 2022 году. В августе этого года она родила дочь. По необычному случаю пуповину перерезала мама рэпера Симона Юнусова, что вызвало обсуждения в сети. Тимати же после выписки девушки с ребёнком отправился в Турцию отмечать свой 42-й день рождения в компании молодых блогерш, за что получил критику в соцсетях.

В ответ на критику он с юмором назвал себя "нарциссом, абьюзером и редфлагом". Валентина поддержала его, а позже продемонстрировала фотографию дочери с браслетом Van Cleef стоимостью 150 тысяч рублей.

Сейчас Валентина периодически делится в соцсетях кадрами, на которых видно, как Тимати проводит время с дочкой. Между тем подписчики подозревают, что пара могла тайно оформить брак.

