Дукалис рвёт сценарий: как звезда Улиц разбитых фонарей защитил свои принципы

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин показал твёрдую и принципиальную позицию. Актёр отказался критиковать Россию.

"Улицы разбитых фонарей" — культовый сериал с не менее известными исполнителями ролей. Один из них — Селин, тот самый обаятельный Анатолий Дукалис. Он отказался читать про "умирающую Россию" и остался твёрд в своих убеждениях.

Сергей Селин родом из Воронежа. В этом году ему исполнилось 64 года. Когда-то он был хулиганом, а впоследствии стал довольно известным артистом с выраженной жизненной и гражданской позицией. Дорога к признанию далась ему нелегко.

Дорога к зрителю

Диплом актёра он получил в 1987 году. После этого его приняли в Молодёжный театр на Фонтанке, где он работал до 1995 года. Затем артист перешёл в труппу Александринского театра.

Примечательно, что фильмография Селина началась вовсе не с роли Дукалиса, как это часто предполагают. Он начал сниматься ещё в 1990 году. Сначала был эпизод в комедии "Бакенбарды", где Сергей сыграл одного из членов банды "Бивней". Потом последовали несколько ролей второго плана в картинах "Действуй, Маня!", "Комедия строгого режима", "Духов день", "Миф о Леониде", "Крепкий мужик".

И вот в 1995-м Селину предложили серьёзную роль — не просто в фильме, а в телевизионном сериале. Правда, никто тогда не мог гарантировать, что проект продержится дольше пары эпизодов. Съёмки стартовали на деньги авторов. Да, речь идёт именно об "Улицах разбитых фонарей".

"Прорвёмся!" — ответят опера

Роль Анатолия Дукалиса — доброго и весёлого персонажа, который умеет быть жёстким, когда речь идёт о преступлениях против самых уязвимых. Селин стал Дукалисом и в других проектах про будни оперативников — "Убойная сила" и "Опера. Хроники убойного отдела". Впрочем, амплуа человека в форме надолго "прилипло" к актёру. В 2008 году он сыграл спецназовца в "Краповом берете", а двумя годами ранее — прапорщика в фильме "Двое из ларца". Позже Сергей исполнял роль полковника полиции в картинах "Полицейское братство", "Конец света", "Новогодние ол инклюзив".

На сегодняшний день в фильмографии Селина около 70 кинопроектов. Среди недавних работ — роли в обеих частях "Непослушника", а также в лентах "Бультерьер", "Шаляпин", "Регби".

Не только кино

Сергей прекрасно танцует и уверенно стоит на коньках — тому подтверждение его выход в полуфинал телепроекта "Танцы на льду". В 2006 году он выступал в паре с Оксаной Казаковой. В 2016-м он вел передачи на телеканале "Че". Также Селин снимался в рекламных роликах.

Женился по любви, развёлся ради квартиры

Первой женой артиста стала коллега Лариса Салтыкова. В браке у пары родился сын Прохор. Сначала семья ютилась в коммунальной квартире, затем смогла приобрести собственные кооперативные метры.

Чтобы сохранить комнату в коммуналке, супруги оформили фиктивный развод: Сергей оставался прописан в старой квартире, а жена с сыном — в новой. Только через 15 лет они снова официально оформили брак. Однако спустя 22 года совместной жизни Лариса подала на развод.

Следующей избранницей актёра стала психолог Анна Каймакова. Будущие супруги познакомились, когда девушке было всего 17 лет, а Селин ещё находился в браке. Некоторое время их связывало только дружеское общение, но в итоге всё это переросло в нечто большее. В итоге Сергей ушёл от первой жены и сразу сделал Анне предложение. В этом браке у него появились сын и дочь.

Салтыковой он оставил квартиру и апартаменты в Турции. Он продолжает материально поддерживать первую супругу и до сих пор. Сыну Прохору он также купил жильё.

"Добавку мне не платят"

В прошлом году Селин рассказал о размере своей пенсии.

"У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят", — заявлял актёр.

Однако у него есть арендный бизнес в Санкт-Петербурге: он в течение нескольких лет откладывал часть гонораров и вкладывал их в недвижимость. Актёр хотел иметь стабильный доход на случай отсутствия ролей. Это семейное предприятие ведёт Анна по просьбе мужа с того момента, как у пары родился сын.

Порвал сценарий

Как пишет "Царьград", весной прошлого года вокруг Сергея стал участником инцидента на съёмочной площадке. Актёра пригласили участвовать в ролике, но заранее не ознакомили с концепцией.

В Сеть попали кадры, где актёр с листа читает текст. Сначала всё шло нормально, но затем появились откровенно спорные фразы про умирающую русскую глубинку, нищету и безысходность.

"Ты что мне за текст подсунул? Мне не нравятся эти слова. Да, мы на определённом этапе, но мы не оказались в беде. Мы молодая страна. Я хочу тебе сказать, молодой человек. Не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие отвратительные мысли", — безапелляционно заявил Селин.

Режиссёр‑провокатор не успокоился и просил повторить чтение, делая упор на правдоподобность — зритель должен был поверить.

Селин подчёркивал, что актёр не должен врать. Он отверг идею о том, что провинциальные городки в России вымирают, и настаивал, чтобы зритель услышал позицию самого артиста о происходящем в стране. Сергей поставил условие: либо текст изменяют, либо он уходит со съёмок.

Режиссёру правда была не нужна. Тогда Селин сдержал слово — порвал сценарий и ушёл с площадки. Актёр не позволил эксплуатировать себя ради славы за "30 сребреников". На месте он чётко выразил свою гражданскую позицию — простую и искреннюю, как его Дукалис в "Улицах разбитых фонарей".

С 2017 года Селин значится в перечне украинского сайта "Миротворец"*. В Киеве посчитали, что он нарушил государственные границы Украины и принимал участие в "пропагандистских мероприятиях" в Крыму.

Селин открыто называет себя патриотом и не скрывает своих взглядов. Он также критиковал тех "звёзд", кто уехал за границу, и, по его словам, поддерживает ВСУ и очерняет Россию. Артист заявил, что за подобные поступки в других странах их бы давно наказали.

* признан экстремистским и запрещён на территории РФ.