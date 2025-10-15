Потерял всё за минуту: бывший фаворит Пугачёвой рассказал, как она из ревности разрушила его карьеру

Певец Сергей Савин рассказал, как развивались его отношения с певицей Аллой Пугачёвой, и как он в одночасье оказался на обочине шоу-бизнеса.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алла Пугачёва

По словам артиста, он познакомился с Пугачевой в 2011 году, когда ему было 26 лет. Тогда он сам не понимал, чем заслужил внимание Примадонны. Певица заметила молодого исполнителя на шоу "Фактор-А", где возглавляла жюри.

"Для меня долгое время было загадкой, почему Алла Борисовна меня тащит. На каждом выступлении я чувствовал, что она за меня просто рвёт и мечет", — объяснил Сергей.

Примадонна не скрывала интереса к Савину. Он почувствовал, что с её стороны имеется повышенное внимание к его персоне.

Многие сравнивали Сергея с юмористом Максимом Галкиным* в молодости. Внешне он действительно напоминал комика. Тогда же появились слухи, что Алла Борисовна может сменить одного молодого поклонника на другого — ещё более юного.

"Он известен, популярен и достаточно умен, он уже глыба и твёрдое плечо. А я лишь перспектива, в которую нужно вкладываться", — рассуждает Савин в интервью НТВ для программы "Новые русские сенсации".

При этом Пугачёва ничуть не жалела средств на молодого артиста. По самым скромным подсчетам самого Сергея, певица потратила на него около 10 миллионов долларов.

"Что происходило после того, как я попал в руки Аллы Борисовны? Моя жизнь стала похожа на сказку, я не понимал, что происходит", — говорит Савин.

Певица брала на себя все расходы Сергея. Он признаёт, что находился в роли альфонса.

Все изменилось в одно мгновение, когда Сергей влюбился в клипмейкера Ирину Миронову, работавшую над его роликами. Их отношения быстро перестали быть профессиональными, о чем вскоре узнала и Пугачёва.

Он уверен, что Примадонна провела беседу с Ириной, после чего та порвала с ним все отношения. И сама Алла Борисовна отказалась продолжать работу и отношения с начинающим певцом. Так закончилась сказка Савина.

"Не ответив Пугачёвой взаимностью, я потерял всё за минуту. Этого было достаточно, чтобы многие деятели шоу-бизнеса от меня тогда отвернулись", — пожаловался артист.

Максим Галкин* был тогда в статусе жениха. После произошедшего он избавился от конкурента.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом