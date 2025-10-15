Ольга Кормухина не выдержала: предлагает остановить тёмные тусовки самым жёстким способом

В последнее время в медийном поле снова вспыхнул спор вокруг приватных вечеринок и сценических образов: заслуженная артистка России Ольга Кормухина открыто высказалась против одной из таких тусовок в вампирском стиле, устроенной блогером Радой Русских. Обсуждение затронуло не только нравственные границы и привычки публичных людей, но и вопросы о том, где проходит грань между артистическим образом и публичной провокацией.

В чём суть конфликта

Прямая конфронтация началась после частной вечеринки в соответствующей эстетике: тёмные костюмы, символика и стилистика, отсылающая к образам оккультной и готической культуры. Для одних это форма самовыражения и шоу, для других — вызов традициям и чувствам верующих.

"Если мы говорим и прописываем в конституции слово "Бог", то это не просто слово. Что делают с людьми, которые служат другому государству? Раньше их расстреливали. Особенно во время войны. Вы служите противоположной силе — значит, вы служите против России. Мы можем протестовать и требовать запрета проведения таких мероприятий. Можно поставить на входе убедительных ребят, которые не будут пускать внутрь. Надо бить по рукам, как детей", — сказала Ольга Кормухина.

Как пишет издание "Абзац", помимо Рады Русских в обсуждении оказалась и поп-исполнительница Анна Асти: ей приписывают элементы сценического образа с перевёрнутым крестом и "кровавыми" костюмами, что привело к обвинениям в сатанизме со стороны части публики.

Как рождаются скандалы

Публичность сегодня — это баланс между личной свободой и общественными нормами. Приватная вечеринка, даже если на ней присутствуют публичные люди, остаётся спорным форматом: с одной стороны, соблюдается право на частную жизнь; с другой — "утечка" материалов (фото, видео) делает любое закрытое событие публичным. В таком переходе и рождаются конфликты.

Исторический контекст

В XIX веке готическая эстетика вошла в литературу и искусство как реакция на реализм. В XX веке субкультуры (готика, панк) формировали собственные символы и визуальные коды. В эпоху интернета любой локальный символ может за считанные часы получить глобальную интерпретацию.