На ножах: какие шокирующие подробности о жизни с Бритни Спирс рассказал экс-супруг звезды

3:09
Шоу-бизнес

Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, выпустил мемуары о жизни со звездой с пугающими деталями.

Певица Бритни Спирс
Фото: Фан-аккаунт Бритни Спирс ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Бритни Спирс

Федерлайн рассказал в своей книге, как неоднократно заставал поп-диву с ножом в руках рядом с кроватями их спящих сыновей, Шона и Джейдена. С раннего детства мальчики проживали вместе с отцом. В подростковом возрасте они признались, что не хотят общаться с матерью, называя её поведение неадекватным.

Тем не менее в последнее время сыновья охотно наведываются в особняк певицы — теперь уже по материальным причинам. Бритни недавно перестала выплачивать алименты, а наследники, по слухам, пока не определились с учёбой и карьерой.

Напомним, Спирс вышла замуж за Федерлайна в 2004 году. Брак был заключён, когда артистка находилась на ранних сроках беременности первым ребёнком.

В течение двух лет у пары родились двое сыновей. В ноябре 2006 года, спустя всего два месяца после появления на свет младшего, Спирс подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия". В окружении тогда шептались, что супруг позволял себе грубость и эмоциональное давление, пользуясь нестабильным состоянием Бритни.

Артистка требовала в суде единоличную опеку над детьми, однако Кевину удалось добиться совместного попечительства. К тому моменту певица находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии. Бритни всё ещё любила мужа, но чувства, похоже, были безответными.

После развода жизнь поп-звезды окончательно вышла из-под контроля. Она побрилась налысо и попала в реабилитационный центр после передозировки наркотиков.

Врачи доставили певицу в больницу без сознания. По сообщениям СМИ, Бритни, находясь под воздействием запрещённых веществ, заперлась в ванной, оставив малышей одних. От трагедии её спасла лишь быстрая реакция медиков.

В январе 2008 года суд предоставил Федерлайну единоличную опеку над детьми, а также назначил Бритни крупные алименты, благодаря которым экс-супруг звезды обеспечил себе комфортную жизнь.

Через месяц после суда состояние певицы резко ухудшилось. Певицу госпитализировали в психиатрическую клинику, а опекуном стал её отец Джейми Спирс.

Лишь в 2022 году судья принял решение о прекращении опеки над Бритни, что дало ей полную свободу и контроль над своей жизнью и финансами.

После этого артистка разорвала отношения с мужчинами, которых считала корыстными. Один из них, по слухам, стал жертвой её вспышки ярости — певица ударила его в отеле, а сама поранилась о разбитое стекло.

Теперь знаменитость активно публикует в соцсетях откровенные видео, где танцует с ножами, вызывая бурные обсуждения поклонников и журналистов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
