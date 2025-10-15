Устаревшая практика: почему Алан Ширер и сэр Майкл Кейн требуют запретить телесные наказания для детей в Англии

2:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер и актёр сэр Майкл Кейн присоединились к призывам к премьер-министру ввести запрет на наказания телесного характера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) мама и ребенок у компьютера

Пощёчины уже запрещены в Уэльсе и Шотландии, но в Англии Закон о детях допускает применение наказания "в разумной мере".

Они — одни из множества знаменитостей и активистов, которые подписали письмо к премьер-министру Великобритании Кейру Стармеру, и которое сегодня будет передано в Даунинг-стрит. В письме они призывают его быть "смелым и вести с состраданием и мужеством", чтобы положить конец "вредной и разрушающей практике".

Письмо подготовлено при содействии NSPCC, при поддержке благотворительной организации Barnardo's и Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. В нём оборонительная оговорка о наказаниях называется "устаревшей и вредной защитой", "неуместной в современном обществе".

Подписанты требуют, чтобы запрет был закреплён законодательным путём через поправку к законопроекту "Children's Wellbeing and Schools Bill", который в настоящее время рассматривается парламентом.

Сэр Майкл Кейн назвал пощёчины "вредной и разрушительной практикой". Он сказал, что "многие другие страны мира, включая Уэльс и Шотландию, уже изменили закон, чтобы дети получили такую же защиту от ударов, как взрослые".

"Сейчас настало время для Англии присоединиться к ним и провести чёткую черту под этой вредной и пагубной практикой", — цитирует слова актёра Sky News.

Однако представитель Министерства образования заявил, что "на данный момент нет планов для законодательных изменений". Отмечается, что законопроект "Children's Wellbeing and Schools Bill" уже включает "глобальную реформу системы социальной защиты детей и улучшение обмена информацией между образовательными, медицинскими и социальными службами, чтобы не дать уязвимым детям оставаться незамеченными".