Мадонна поздравила дочь с 29-летием: архивные снимки, которые трогают до слёз

Американская певица Мадонна поделилась архивными снимками с дочерью Лурдес Леон в честь её дня рождения.

Фото: Инстаграм певицы Мадонны by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дочь певицы Мадонны

Звезда поздравила свою старшую дочь, которой накануне исполнилось 29 лет. Артистка разместила в социальных сетях серию редких семейных кадров.

"С днём рождения, Лолита! Свет моей жизни. Никогда не забывай, кто ты такая. Маленькая звёздочка, светящая ярче всех звёзд на небе. Никогда не забывай мечтать. Никогда не забывай, откуда ты родом. С любовью", — написала поп-звезда, сопроводив публикацию снимками с наследницей и её отдельными фото разных лет.

Мадонна родила наследницу от фитнес-тренера и актёра кубинского происхождения Карлоса Леона. Их отношения длились около трёх лет, и пара рассталась спустя год после появления ребёнка на свет.

У Лурдес есть единоутробный брат Рокко, рождённый в браке Мадонны с режиссёром Гаем Ричи, а также 19-летний брат Дэвид Банда, которого супруги усыновили в 2006 году — за два года до развода. Кроме того, у певицы есть ещё три приёмные дочери: 19-летняя Мерси и близняшки Стелла и Эстер, которые недавно отметили своё 13-летие.

Лурдес появилась на свет в Лос-Анджелесе, однако выросла в Нью-Йорке. Она обучалась в школе искусств на Манхэттене вместе с актёром Тимоти Шаламе, который стал её первым возлюбленным. Позже артистка окончила университет Purchase в Нью-Йорке и в интервью Vogue признавалась, что самостоятельно оплачивала своё обучение и всегда стремилась к независимости от знаменитой матери.

Сейчас Лурдес выступает под сценическим псевдонимом Lolahol. Она записывает музыкальные треки, снимается для модных журналов (часто в смелых образах) и активно появляется на показах известных брендов.