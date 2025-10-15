Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему

Телеведущая Дана Борисова и актёр Владимир Тишко сыграли свадьбу и столкнулись с первыми трудностями семейной жизни.

Телеведущая Дана Борисова

За плечами у молодожёнов по одному браку. Телеведущий три года состоял в браке с женщиной по имени Анастасия, которая подарила ему дочь. А звезда программы "Армейский магазин" находилась в супружеских отношениях с предпринимателем Андреем Трощенко всего восемь месяцев.

В реалити-шоу "Свадьба вслепую" знаменитостям предстояло вновь погрузиться в атмосферу семейного быта. Согласно правилам проекта, участники встречаются у алтаря с завязанными глазами и не имеют представления, кто станет их новой парой на ближайшие несколько дней.

Увидев жениха, Борисова не скрывала, что испытывает противоречивые эмоции.

"Меня не устроила его фигура. Потому что изначально у меня был запрос, что мужчина должен быть коренастым, с лёгким животиком. У Владимира никакого животика не наблюдается. И, как ни странно, это меня не очень-то в нём завело", — объяснила звезда ТВ.

Борисова отметила, что ей удалось пробудить в избраннике романтические чувства.

55-летний Владимир Тишко также не скрывал сомнений. Он признался, что совместная жизнь с Борисовой далась ему непросто. Телеведущая известна своим темпераментным характером.

"Было сложно — не то слово. Я с радостью вспоминал, как меня заживо закапывали в могилу на "Выживалити", — говорил он.

Тем не менее новоиспечённым супругам всё же удавалось находить взаимопонимание. Так, 49-летняя Борисова отметила такое положительное качество партнёра, как рассудительность.

Напомним, что ранее на проекте поженились певец Прохор Шаляпин и кондитер Ольга Вашурина. Пара до сих пор вместе и даже успела принять участие в другом телешоу — "Ставка на любовь".