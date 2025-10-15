Трусы с обогревом от Ким Кардашьян: как Собчак оценила неожиданный тренд

Журналистка Ксения Собчак высказалась о необычном нижнем белье с подогревом из коллекции модели Ким Кардашьян.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналистка Ксения Собчак

Звезда не прошла мимо презентации трусиков от Кардашьян, которая в преддверии холодов выпустила белье с обогревом.

Нижнее бельё представляют собой стринги с мехом на самом пикантном месте.

"Ким предлагает утепляться так. Вещь дня, я считаю", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ким Кардашьян не является дизайнером одежды, но в 2019 году вместе с Дженсом и Эммой Греде запустила бренд SKIMS — бренд США корректирующего белья и одежды. Идея создания пришла к Ким из её личного опыта: она не могла найти подходящий вариант, который бы полностью совпадал с тоном её кожи.

Модель уже радовала публику шлемом-маской с затемнённым "забралом", сквозь которое что-то можно разглядеть. Очками, напоминающие глаза стрекозы, платьем, собранное из кожаных ремней с пряжками, а также костюмом из клейкой ленты.

