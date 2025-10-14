Развода Джигана и Самойловой не избежать? Первое заседание в суде уже назначено

2:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Суд в Москве определил дату первого заседания по разводу блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Первое судебное слушание по делу о расторжении брака между Оксаной Самойловой и 40-летним рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко) назначено на конец октября. Об этом сообщается на официальном портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

"Назначена беседа на 28 октября 2025 года", — указано на сайте.

Напомним, 9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод после 12 лет брака. Заявление 37-летняя блогерша подала 6 октября. Незадолго до этого она намекала в соцсетях на личные трудности, называя себя "девочкой, которая устала быть сильной", а также публиковала видео с детьми с подписью: "Тот самый период в жизни, когда по-старому больше не можешь, а как по-новому — ещё не знаешь".

Сам Джиган уже на следующий день после новостей о разводе выпустил трек, посвящённый жене.

"Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он, кажется, неделимый", — гласит текст музыкальной композиции.

Из-за такой активности многих подписчиков посетила мысль, что пара может использовать тему развода в пиар-целях и на самом деле не намерена расставаться.

Оксана Самойлова и Джиган познакомились в 2010 году, а официально поженились в 2012-м. У них четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя и сын Давид, младшему из которых пять лет. Стоит отметить, что супруги не раз оказывались на грани развода, но каждый раз находили путь к примирению. Например, в 2020 году они не явились на судебное заседание по бракоразводному делу, а позже Самойлова заявляла, что решила сохранить семью ради детей.

Незадолго до официального объявления о разводе Самойлова отправилась в Париж на Неделю моды, где оказалась в центре скандала, связанного с показом Balenciaga.