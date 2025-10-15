Поверила в его вину: Собчак объяснила, что она думает по поводу иска против Майкла Джексона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:47
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новый скандал с поп-королём Майклом Джексоном, которого снова обвинили в насилии над детьми.

Певец Майкл Джексон
Фото: Фан-аккаунт Майкла Джексона ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Майкл Джексон

Звезда комментирует новый иск против Майкла Джексона. На этот раз заявление подали пять братьев и сестёр из семьи Касио, которые утверждают, что певец на протяжении 25 лет применял к ним насилие и психологическое давление.

Семья Касио давно известна поклонникам Джексона. Певец познакомился с их отцом, Домиником Касио, в 1984 году и стал частым гостем их дома. Майкл поддерживал тесные отношения со всеми детьми семьи: они жили в его поместье Неверленд и сопровождали его на гастролях по разным странам. Родители детей при этом практически не присутствовали, что, по мнению Ксении, остаётся трудным для понимания.

Старший ребёнок, Фрэнк, в своей книге рассказывал о дружбе с Джексоном, подчёркивая, что хотя они часто спали в одной комнате и даже в одной кровати до 18 лет, Майкл никогда не домогался его. Фрэнк неоднократно становился на защиту певца, когда против него подавались иски о сексуальных домогательствах.

Ситуация изменилась после выхода фильма "Покидая Неверленд" в 2019 году. Каждый из пятерых детей Касио увидел в рассказах двух обвинителей истории, похожие на их собственные: по их словам, Майкл приставал к ним и убеждал, что они особенные, создавая зависимые отношения. Каждый из детей считал, что это происходит только с ним, и потому долго не делился переживаниями с взрослыми.

В 2019–2020 годах братья и сестры подали совместный иск против Джексона. Наследники певца согласились на мировое соглашение: обязались выплатить $17 млн в течение пяти лет, взамен подписав договор о неразглашении.

Сейчас Касио требуют уже $215 млн, утверждая, что наследники Джексона также использовали манипуляции и запугивание, а соглашение 2020 года не может считаться действительным. По их словам, теперь им нужна справедливость.

"Знаете, уже говорила, что после просмотра "Покидая Неверленд" я поверила в вину Джексона, фильм такой, что называется — берёт за живое, но как и в данном случае поведение родителей этих детей не менее преступно", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак высказала уверенность, что новые иски продиктованы меркантильным интересом, а не поиском справедливости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
