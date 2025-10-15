Алёна Водонаева вспоминает нулевые: как архивные фото помогли звезде Дома-2 погрузиться в ностальгию

1:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Алёна Водонаева понастольгировала по прошлому, опубликовав фото, сделанные на заре её популярности. Снимки были сделаны около 20 лет назад.

Фото: Инстаграм Алёны Водонаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Алёна Водонаева

Водонаева вспоминает нулевые с особой теплотой. Сегодня многие отдают дань тому времени: кто-то ностальгирует через стиль в одежде, кто-то делится фотографиями и воспоминаниями. Она сама присоединяется к этому тренду, доставая из архивов старые фотокарточки.

"Время расцвета крутых телевизионных проектов, время гламура, моды и клубной жизни. Москва никогда не спала — она полностью принадлежала светским мероприятиям, тусовкам, ярким и творческим людям", — высказалась звезда телестройки.

По её словам, это было удивительное время свободы, драйва и безумств. Время искренних свиданий, когда люди встречались в реальной жизни, а не листали ленты в телефонах, как сейчас. В то время были смелые, активные мужчины и красивые, уникальные женщины с яркой индивидуальной внешностью.

"Классно, что всё это у нас было", — подводит итог Алёна, отмечая особую атмосферу тех лет.

Широкую известность блогер обрела после участия в телепроекте "Дом-2". После того как Водонаева ушла с проекта, она сосредоточилась на дальнейшей карьере в шоу-бизнесе.

В 2015 году Водонаева приобрела в Москве квартиру, в которой проживает вместе с сыном Богданом. Кроме того, чтобы быть ближе к семье, Алёна перевезла родителей из родной Тюмени и построила для них дом в коттеджном посёлке неподалёку от Троицка.

Ранее журналистка Ксения Собчак назвала нулевые временем свободы и независимости.