Операция и установка дренажа: появилось новое фото сына блогера Лерчек после госпитализации

Мама блогера Лерчек рассказала о состоянии сына Чекалиных, попавшего в больницу с ушибом лёгкого.

Фото: Телеграм-канал блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек с сыном

Как рассказала Эльвира Викторовна, на данный момент мальчик находится дома, однако его самочувствие всё ещё вызывает тревогу у семьи.

"Леве намного лучше, он дома. Его лёгкое развернулось после операции и установки дренажа. Но осталась зона, которая должна восстановиться, чтобы лёгкое работало полностью. Через полгода — повторное КТ, и мы молимся, что всё будет хорошо", — поделилась женщина в социальных сетях.

6 октября у Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера), находящейся уже почти год под домашним арестом, был день рождения — блогеру исполнилось 33 года.

"Спасибо за ваши поздравления с днём рождения Леры!" — кратко отметила мать Валерии.

Кроме того, Эльвире Викторовне пришлось публично опровергнуть ряд слухов, касающихся дочери и её бывшего супруга Артёма. В частности, женщина обратилась к подписчикам с просьбой не верить сообщениям о якобы вынесенном приговоре. На самом деле, как уточнила она, экс-супруги пока всё ещё находятся под следствием по делу о легализации крупных сумм и надеются на благополучный исход.

Среди пользователей Сети растёт поддержка Валерии — многие уверены, что её оправдают. На сторону блогера встала и юрист Екатерина Гордон, с которой Чекалина ранее сотрудничала.

"Они не убийцы! Они не совершают на самом деле тяжких преступлений! Хватит их сажать в клетки и ломать судьбы детей! Свободу Лере Чекалиной!" — писала Гордон в соцсети.

Ранее Екатерина занималась бракоразводным процессом Валерии и Артёма Чекалиных. По словам юриста, тогда пара рассталась мирно, без имущественных споров.

Ранее Валерии Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном.