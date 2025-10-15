Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергия разума: учёные раскрыли корень психических заболеваний
История, записанная на коже: почему растяжки — не изъян, а след жизненных изменений
Между небом и водой: как один маршрут открывает всю красоту Кавказа
Думать о малине осенью — уже поздно: садовод назвал главную ошибку дачников
Поверила в его вину: Собчак объяснила, что она думает по поводу иска против Майкла Джексона
Вы чувствуете себя здоровым, но кровь может рассказать другое: как читать результаты
Невидимый хрюкающий страж: птица, которая охраняет болота — словно призрак, подающий голос из тумана
Самое сильное существо на Земле весит меньше пылинки — сила, о которой львы могут только мечтать
Страны бегут из БРИКС: Трамп сделал заявление

Операция и установка дренажа: появилось новое фото сына блогера Лерчек после госпитализации

Шоу-бизнес

Мама блогера Лерчек рассказала о состоянии сына Чекалиных, попавшего в больницу с ушибом лёгкого.

Блогер Лерчек с сыном
Фото: Телеграм-канал блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек с сыном

Как рассказала Эльвира Викторовна, на данный момент мальчик находится дома, однако его самочувствие всё ещё вызывает тревогу у семьи.

"Леве намного лучше, он дома. Его лёгкое развернулось после операции и установки дренажа. Но осталась зона, которая должна восстановиться, чтобы лёгкое работало полностью. Через полгода — повторное КТ, и мы молимся, что всё будет хорошо", — поделилась женщина в социальных сетях.

6 октября у Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера), находящейся уже почти год под домашним арестом, был день рождения — блогеру исполнилось 33 года.

"Спасибо за ваши поздравления с днём рождения Леры!" — кратко отметила мать Валерии.

Кроме того, Эльвире Викторовне пришлось публично опровергнуть ряд слухов, касающихся дочери и её бывшего супруга Артёма. В частности, женщина обратилась к подписчикам с просьбой не верить сообщениям о якобы вынесенном приговоре. На самом деле, как уточнила она, экс-супруги пока всё ещё находятся под следствием по делу о легализации крупных сумм и надеются на благополучный исход.

Среди пользователей Сети растёт поддержка Валерии — многие уверены, что её оправдают. На сторону блогера встала и юрист Екатерина Гордон, с которой Чекалина ранее сотрудничала.

"Они не убийцы! Они не совершают на самом деле тяжких преступлений! Хватит их сажать в клетки и ломать судьбы детей! Свободу Лере Чекалиной!" — писала Гордон в соцсети.

Ранее Екатерина занималась бракоразводным процессом Валерии и Артёма Чекалиных. По словам юриста, тогда пара рассталась мирно, без имущественных споров.

Ранее Валерии Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Последние материалы
Три перелета по цене одного: в России молодежь скупает билеты по секретной программе
Энергия из ниоткуда: астрономы нашли древние звёзды, питаемые тьмой
Вы просыпаетесь уставшим, но причина не в нервах: помогает то, чего осенью не хватает всем
Когда листья падают — лишнее уходит: сезон, который сам помогает начать заново
Операция и установка дренажа: появилось новое фото сына блогера Лерчек после госпитализации
Когда дом становится спа: искусство замедляться и возвращать себе энергию
Вашу старую машину снимают камеры, а штрафы летят вам: что делать немедленно
Грядки можно не трогать при первых морозах: какие корнеплоды выстоят сами
Неприлично много мамонтов: как Сибирь стала эпицентром самой загадочной популяции ледникового мира
Не от котлет: Наташа Королёва призналась, что поправляется из-за того, о чём раньше молчала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.