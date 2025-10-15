Не от котлет: Наташа Королёва призналась, что поправляется из-за того, о чём раньше молчала

Возраст — естественная часть жизни, но для артистов он часто становится испытанием: привычный ритм, постоянное внимание публики и необходимость соответствовать сценическому образу требуют особого подхода к уходу за собой. В этом откровенно призналась певица Наташа Королёва, которой в этом году исполнилось 52 года. По словам артистки, с возрастом она стала внимательнее относиться к своему телу и фигуре.

"Не было цели особой, просто надо было немножко похудеть. Надо держать себя в определённом весе, потому что начинаешь поправляться не от котлет, а от лет", — цитирует певицу "МК".

Артистка с юмором отметила, что раньше могла позволить себе гораздо больше без последствий, но теперь организм реагирует на всё иначе. Поэтому, по словам певицы, она старается сохранять баланс между нагрузками и отдыхом, а также придерживается режима, который помогает не только держать форму, но и чувствовать себя энергичной.

Осознанный подход к уходу за собой

Королёва признаётся, что стала уделять больше внимания восстановлению и профилактике. Её уходовая программа включает процедуры, которые помогают улучшить самочувствие и замедлить процессы старения.

"Криосауну я люблю, массажи всякие. Режим — это важно для любого человека, и я стараюсь его придерживаться", — добавила Наташа Королёва.

Криосауна, по словам артистки, стала для неё настоящим спасением: короткие сеансы воздействия холода способствуют улучшению кровообращения, укрепляют иммунитет и придают бодрости. Помимо этого, певица регулярно посещает массажи, чтобы поддерживать тонус мышц и снимать усталость после выступлений.

Как меняется метаболизм после 50 лет

После 50 лет обмен веществ замедляется, и даже привычное питание может привести к набору веса. В этом возрасте организм расходует меньше энергии, а уровень гормонов, отвечающих за сжигание жиров, снижается. Поэтому артистка, как и многие женщины, столкнулась с естественными изменениями и вынуждена корректировать свой образ жизни.

Эксперты в области диетологии советуют сочетать умеренные физические нагрузки с белково-овощной диетой, исключить поздние перекусы и контролировать уровень сахара в крови. Особое внимание стоит уделять сну: именно во время ночного отдыха вырабатываются гормоны, влияющие на метаболизм.